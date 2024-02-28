Палата представителей США возвращается к работе: проголосуют ли за военную помощь Украине

Палата представителей США сегодня возвращается на работу после каникул. Президент Джо Байден накануне собрал лидеров Конгресса обсудить дальнейшую работу. На повестке дня было два неотложных вопроса: голосование за государственный бюджет, чтобы правительство не прекратило работу из-за отсутствия финансирования и помощи партнерам, в том числе многострадальных 60 миллиардов для Украины.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

О чем говорил Байден на встрече

Двухнедельная пауза в работе Палаты представителей очевидных сдвигов в переговорах не принесла. Президент Байден накануне собрал в овальном кабинете вице-президента, лидеров сенатского большинства и меньшинства, главного демократа и спикера нижней палаты. Абсолютное согласие есть только по внутриамериканскому делу - продолжение бюджета, ведь отсутствие финансирования больно ударило бы по их избирателям. Относительно финансирования для Украины, президент подчеркивает - это срочно.

"Последствия ежедневной бездеятельности в Украине - ужасные. Я разговаривал с некоторыми нашими партнерами из группы семи. Они очень обеспокоены", - говорит Джо Байден.

Интенсивность разговора за закрытыми дверями поразила его, - рассказал после встречи главный демократ Сената Чак Шумер. Все в комнате, кроме спикера-республиканца поддерживают голосование за деньги для Украины.

"Мы не можем себе позволить подождать еще месяц, или два, или три. Потому что с большой вероятностью проиграем войну. В НАТО в лучшем случае возникнут разногласия. Партнеры отвернутся от Соединенных Штатов", - сказал Чак Шумер.

Почему Джонсон не хочет ставить на голосование вопрос о помощи Украине

Конгрессмены зарегистрировали альтернативный законопроект, который предусматривает только военную, без прямой бюджетной помощи, надеясь его будет принять. Спикер Джонсон не дает ответа на вопрос, готов ли поддержать хотя бы какой-то вариант. После общей встречи президент Байден и спикер Джонсон имели короткий разговор с глазу на глаз. О чем говорили - не сообщается.

США

В качестве инструмента заставить спикера вынести вопрос о финансировании партнеров на голосование, демократы рассматривают так называемую петицию об увольнении. Но она сложна в реализации, поэтому в приоритете вариант договориться без нее.

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Напомним, в США сделали заявление о своих войсках в Украине.

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