Пальцы замерзают, а в домах +6: ночные протесты и как энергетики в -20°C спасают Киев от блэкаута

В Киеве восстанавливают электроснабжение / © pixabay.com

Реклама

Как это — работать со льдом и металлом на морозе в -20°C в полной темноте?

Корреспондент ТСН Елена Гущик провела ночь вместе с аварийными бригадами столицы, чтобы увидеть, как буквально из-под земли достают свет, и почему иногда работа заканчивается скандалами.

«Моржуем на первом этаже»

Самые холодные сутки февраля. Левый берег столицы, ночь. Здесь работает одна из более 60-ти ремонтных бригад. Сергей на экскаваторе и Александр с лопатой ищут кабель, из-за которого в высотке пропал свет. Света здесь нет еще с 22 января.

Реклама

«Пришел домой — на кухне +6,1 градуса. У меня первый этаж, панель промерзает. В кровать ложусь — пар изо рта идет. В общем, моржуем», — говорит Виктор Яковлевич, житель дома.

Аварийная бригада здесь уже работала. Починили, включили, но через несколько часов линия снова «легла» — кабели, рассчитанные на мирное время, просто не выдерживают нагрузки от электрообогревателей.

Работа на ощупь в полной темноте

Найти место аварии в промерзшем грунте — самое сложное. Обычно яму копают час, сегодня — уже второй.

«Пальцы замерзают на морозе — это хуже всего. Когда на ногах стоишь и ничего не делаешь — тоже. Сейчас очень много аварий из-за перегрузки. Кабельные линии не рассчитаны на такую нагрузку. Отопление отключат — люди включают все в розетки, и сети не выдерживают», — говорят мастера.

Реклама

В час ночи жители выносят мастерам горячий чай. Говорят, бывали случаи, когда люди всю ночь через каждые полтора часа выносили напитки, чтобы поддержать рабочих.

Ночной протест: «Где вы были раньше?»

На другой локации журналисты ТСН застали настоящий скандал. Около двух ночи в темноте собрались два десятка людей. Они с восьми вечера перекрывали проспект, потому что в их доме света нет уже шесть суток.

Жительница дома: «Ой, здравствуйте! Где же вы были раньше? Мы же здесь материли водителей! Шестые сутки нет света. Завтра всем на работу, детям в школу, а они учиться не могут. ЖЭК нас „послал“, и только благодаря полиции, которую мы вызывали и не отпускали, приехала лаборатория и аварийка».

Работа ночью

Около трех ночи. Мороз давит под -20°C. Пока журналисты едут греться, у энергетиков Яна и Дениса работа продолжается. Они раскапывают, латают и тестируют линии до самого утра.

Реклама

Елена Гущик, корреспондент ТСН (стендап): «Уже около 3:00 ночи. Мы замерзли. А у ребят работа продолжается — раскапывают, латают. И так до 8 утра, а если надо — то и дольше. Забыла отдать на предыдущей локации энергетикам перчатки. Александр, Сергей и Сергей — спасибо, что согреваете нас и возвращаете свет».

Энергетики обещают: ночь хоть и длинная, но свет в дома они обязательно вернут.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 13 ФЕВРАЛЯ