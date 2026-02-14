- Дата публикации
Пальцы замерзают, а в домах +6: ночные протесты и как энергетики в -20°C спасают Киев от блэкаута
Ночная смена с энергетиками: работа с металлом на морозе, перегоревшие кабели и скандалы с жителями. Репортаж ТСН о тех, кто возвращает свет в киевские многоэтажки.
Как это — работать со льдом и металлом на морозе в -20°C в полной темноте?
Корреспондент ТСН Елена Гущик провела ночь вместе с аварийными бригадами столицы, чтобы увидеть, как буквально из-под земли достают свет, и почему иногда работа заканчивается скандалами.
«Моржуем на первом этаже»
Самые холодные сутки февраля. Левый берег столицы, ночь. Здесь работает одна из более 60-ти ремонтных бригад. Сергей на экскаваторе и Александр с лопатой ищут кабель, из-за которого в высотке пропал свет. Света здесь нет еще с 22 января.
«Пришел домой — на кухне +6,1 градуса. У меня первый этаж, панель промерзает. В кровать ложусь — пар изо рта идет. В общем, моржуем», — говорит Виктор Яковлевич, житель дома.
Аварийная бригада здесь уже работала. Починили, включили, но через несколько часов линия снова «легла» — кабели, рассчитанные на мирное время, просто не выдерживают нагрузки от электрообогревателей.
Работа на ощупь в полной темноте
Найти место аварии в промерзшем грунте — самое сложное. Обычно яму копают час, сегодня — уже второй.
«Пальцы замерзают на морозе — это хуже всего. Когда на ногах стоишь и ничего не делаешь — тоже. Сейчас очень много аварий из-за перегрузки. Кабельные линии не рассчитаны на такую нагрузку. Отопление отключат — люди включают все в розетки, и сети не выдерживают», — говорят мастера.
В час ночи жители выносят мастерам горячий чай. Говорят, бывали случаи, когда люди всю ночь через каждые полтора часа выносили напитки, чтобы поддержать рабочих.
Ночной протест: «Где вы были раньше?»
На другой локации журналисты ТСН застали настоящий скандал. Около двух ночи в темноте собрались два десятка людей. Они с восьми вечера перекрывали проспект, потому что в их доме света нет уже шесть суток.
Жительница дома: «Ой, здравствуйте! Где же вы были раньше? Мы же здесь материли водителей! Шестые сутки нет света. Завтра всем на работу, детям в школу, а они учиться не могут. ЖЭК нас „послал“, и только благодаря полиции, которую мы вызывали и не отпускали, приехала лаборатория и аварийка».
Работа ночью
Около трех ночи. Мороз давит под -20°C. Пока журналисты едут греться, у энергетиков Яна и Дениса работа продолжается. Они раскапывают, латают и тестируют линии до самого утра.
Елена Гущик, корреспондент ТСН (стендап): «Уже около 3:00 ночи. Мы замерзли. А у ребят работа продолжается — раскапывают, латают. И так до 8 утра, а если надо — то и дольше. Забыла отдать на предыдущей локации энергетикам перчатки. Александр, Сергей и Сергей — спасибо, что согреваете нас и возвращаете свет».
Энергетики обещают: ночь хоть и длинная, но свет в дома они обязательно вернут.
