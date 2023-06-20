Памятник архитектуры Запорожья, в котором погибли 15 человек во время обстрела, отстроят

В четырех многоэтажках областного центра Запорожья начали подготовку к реконструкции. На нее направят 146 миллионов гривен, которые предоставили местный бюджет и бизнесмены. Начали с дома на проспекте Соборном, в котором 8 месяцев назад российская ракета разрушила два подъезда и убила 15 человек, говорится в ТСН.

«Мы рады, что уже хоть что-то началось, надежда какая-то есть, чтобы ускорить все это, чтобы через год, а не через два заехать в свою квартиру», — говорит Валентина, у которой осталась одна из трех комнат и та — полуразрушенная.

6 октября, после того как ракета попала в соседний дом, женщину пришлось доставать из-под завалов. «Меня вырубил этот ракетный удар, а уж, когда я пришла в себя, меня вытаскивали из-под камней», — рассказывает женщина.

6 октября, после того как ракета попала в соседний дом, женщину пришлось доставать из-под завалов.

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А Виктория в день трагедии потеряла самых дорогих: сына, маму и невестку. Все, что осталось от квартиры – три фотографии. На месте, где когда-то был подъезд, теперь трудятся строители. Разбирают завалы в подвале. «Будет обследование проектантами состояния фундамента и дальше будут решать, какие работы будут выполнять, будут ли усиливать фундамент, или оставят как будет», — объясняет руководитель строительного участка Андрей Колесник.

Этот дом на проспекте Соборном, 151 – украшение Запорожья. Его возвели в 1954 году и он – памятник архитектуры. «Самая принципиальная для многих жителей, это внешняя часть здания, которая будет восстанавливаться в том же виде, в котором дом построен, аутентичность будет сохранена», — говорят инженеры.

За два последующих года за счет местного бюджета и благотворителей в Запорожье планируют восстановить 4 многоэтажки. Но в городе враг повредил 11 таких зданий. «Семь домов передано в Мининфраструктуру для восстановления за государственный счет через фонд восстановления», – сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

За восстановление же частных домов, пострадавших из-за ракетных ударов, приступят только после оценки экспертов. Только тогда будет понятно – стоит делать ремонт или дать людям деньги на покупку нового жилья.

Восстановление Запорожья: в четырех разрушенных многоэтажках проведут реконструкцию

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