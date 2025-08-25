Подольский мост неоднократно попадал в скандалы

Реклама

Золотая жила украинских коррупционеров. Подольский мост в Киеве — здесь воровали десятилетиями, суммы достигают миллиардов гривен. Семья скандального нардепа Николая Тищенко, компания Петра Порошенко, структуры «смотрящего» за Киевом, а теперь уже беглеца Дениса Комарницкого — всех их объединяет Подольско-Воскресенский мостовой переход, а точнее огромные средства, которые осваивали на нем годами. Следователи заявили о новых случаях хищения на долгострое.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Подольский мост — САМЫЙ ДОРОГОЙ памятник коррупции в Украине! От Порошенко до Тищенко: кто «грелся»

Реклама

Что известно о Подольском мосте и его строительстве

Проект Подольского моста утвердили в 1993 году. Он должен был соединить Подол с левобережными районами — Воскресенка и Троещина и разгрузить Северный мост и другие транспортные артерии Киева. В прошлом году всеми правдами и неправдами автосообщение по мосту наконец запустили, но на самом деле до конца мост не построили.

«И мост должен еще быть подключенным на правом и левом берегу. С этим до сих пор проблема. Его сейчас как-то подключили и на правом, и на левом берегу, но, поверьте, это ничего по отношению к его проекту. Я ездил по мосту, то есть слава Богу, что они его как-то подключили, но знаете, это тот еще лабиринт. То есть там много конфликтов, много кривых, светофоры, там какие-то по трамвайным путям, там где-то надо переезжать. То есть с точки зрения пропускной способности это абсолютно катастрофическая история», — говорит транспортный аналитик Дмитрий Беспалов.

По сути Подольский переход стал не неэффективным объектом инфраструктуры, а долгостроем, на который уже спустили около 20 млрд гривен и на котором циничные чиновники и бизнесмены воруют даже во время полномасштабной войны.

Что известно о коррупции при возведении моста

Так, за 160 миллионов гривен сделали вид, что провели строительные работы. Один из субподрядчиков строительства Подольского моста перечислил бюджетные средства двум фиктивным компаниям.

Реклама

«Если компании подозрение подтвердится, и это действительно было так, там скорей всего под это специально были созданы компании, они будут называться как-то весьма абстрактно», — говорит транспортный аналитик Дмитрий Беспалов.

По документам — все красиво: укрепление грунтов под опорами, ликвидация намывов песка. А в реальности, как выяснили следователи, ничего не делалось.

Средства перечислялись якобы как оплата за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка, которые фактически не выполнялись.

Эксперты констатируют — доказать что-то по такому виду работ часто бывает сложно.

Реклама

Впрочем именно в этом случае у обвинения уже есть серьезные аргументы. Следователи установили, что компании-"счастливчики» которые разжились на 160 млн грн не имели никакой хозяйственной деятельности. Поэтому вероятно их создали только для одного — отмыть деньги и замести следы их происхождения. Названия компаний-однодневок как и субподрядчика, который перечислил им деньги, следователи не называют. Кто же может стоять за этим схемтозом?

На самом деле субподрядчиков у генерального подрядчика ООО «Экобудтрейд» по строительству Подольского моста немало. Многие из них, как и сам главный исполнитель работ, уже засветились в громких антикоррупционных открытиях.

«Экобудтрейд» — компания, связанная с Денисом Комарницким. Это еще раз в 2020 году подтвердили документы с компьютера, изъятого во время обысков в офисе «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого. Но среди документов журналисты нашли еще одну «понятийку», касающуюся «Экобудтрейда». В ней говорится, что в 2018 году Комарницкий, вероятно, намеревался передать «Экобудтрейд» Вадиму Столару и скандальному экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю. Последние, согласно документу, должны были способствовать выигрышу другими компаниями Комарницкого киевских тендеров.

Золотой билет — генподряд на Подольский мост на более 6 млрд грн ООО «Экобудтрейд» выиграло в 2017 году. Как оказалось конкурс был нечестным. Это показала проверка Антимонопольного комитета, который оштрафовал эту компанию и другую на 182,6 млн грн за сговор в конкурсе по генподрядным работам. Решение Комитета поддержал и Верховный суд.

Реклама

Фактически следователи едва успевают раздавать подозрения. Летом 2023 года прокуратура Киева заявила о возможном хищении в 104 миллиона гривен. Оказалось, что в марте того же года подрядчику перечислили 181 миллион гривен на аренду и эксплуатацию строительной техники для возведения моста.

И экспертиза доказала, что стоимость аренды завысили на 104 миллиона гривен. В том же 2023 году на «схематозе» поймали руководителя дирекции по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева, который согласился закупить песок дороже рыночных цен. Генподрядчик должен был обустроить земляное полотно на дамбе Русановских садов до бульвара Перова. И сделал это с субподрядной организацией, которая как подозревают следователи перевела деньги фейковым фирмам.

«Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева на указанную сумму», — говорится в материалах следствия.

153 млн грн вероятно разворовали чиновники и руководитель подрядного предприятия на строительных сетках для укрепления опор.

Реклама

Именно за эти сделки, по словам экспертов, в апреле этого года получил подозрение в присвоении государственных средств директор коммунального предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» Роман Лисневский. Актикорупционники нашли у семьи чиновника элитного имущества на более 45 млн гривен. Оформил чиновник все на жену Елену и тещу.

Как политики и бизнесмены наживались на мосту

Впрочем озолотились на долгострое не только чиновники, но и политики и бизнесмены. К примеру семья скандального нардепа Николая Тищенко. Еще в 2021 году журналисты из Bihus.Info, выяснили, что муж сестры Николая Тищенко получает деньги от компании, которая строит Подольско-Воскресенский мост.

Речь о Германе Блинове. Он женился на сестре Тищенко Юлии. В том самом «Экобудтрейде» Блинов работал, получал зарплату, каждый четверг проводил рабочие совещания и приезжал на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Поэтому очевидно был приближен к многомиллиардным финансовым потокам. Благодаря «кураторству» Блинова, деньги украинских налогоплательщиков в конце концов могли оседать на счетах компаний семьи народного депутата Николая Тищенко.

Информацию о коррупционных связях журналисты нашли на той самой «флешке Комарницкого». Так вот, речь шла о том, как из городского бюджета на компанию Юлии Тищенко перешли миллионы.

Реклама

Оказалось, что компания сестры народного депутата от «слуг» Юлии Тищенко «Экспресс-К» была в перечне компаний, которые должны были получить конкретные подряды на строительство в Киеве. В частности, «Экспресс-К» должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. И в реальности в 2020 фирма сестры Тищенко и жены Блинова действительно получила договор на строительство за 16 млн грн. Хотя подобного масштаба заказ ранее никогда не выполняла.

От всего этого Тищенко пытался откреститься, а уже во время полномасштабного вторжения демонстративно поехал инспектировать строительство моста.

Субподрядчиком строительства Подольского моста оказался даже завод Петра Порошенко — «Кузница на Рыбальском». Как выяснил Bihus.Info, для проекта использовались металлоконструкции этого предприятия и российского ЗАО «Воронежстальмост». Генеральный подрядчик тот же «Экобудтрейд» летом 2017 года перечислил «Кузни» 150 млн грн, после чего часть средств пошла дальше: 17 млн — «Мостострою» экс-регионала Владимира Продивуса, а 6 млн грн — «Евромосту», ключевым владельцем которого является российское ЗАО «Воронежстальмост». А крупнейший пакет его акций — 29% — принадлежит ОАО «Мостостройиндустрия», среди акционеров которого числятся Российский фонд федерального имущества, Министерство имущественных отношений РФ и российские бизнесмены Иван Кокота и Владимир Колгин.

Позже на Подольском мосту, как новый владелец «Кузни на Рыбальском», продолжил зарабатывать известный политик и бизнесмен Сергей Тигипко.

Реклама

В конце концов Подольская окружная прокуратура Киева недавно обратилась в суд с иском о расторжении договора на строительство Подольского моста через Днепр. Пока речь об участке от дамбы Русановских садов до бульвара Перова. Потому что за 8 лет генеральный подрядчик показал свою абсолютную неэффективность и коррумпированность — срок строительства значительно растянулся, стоимость работ увеличилась вдвое с 1 млрд 700 млн гривен до 3,5 млрд гривен.

Подольский мост в Киеве превратился в символ абсолютной и нескрываемой коррупции, где исчезли миллиарды гривен налогоплательщиков.

Генподрядчик «Экобудтрейд», связанный с Денисом Комарницким, годами получал многомиллиардные заказы через сговор и пускал их по серым схемам. К «кормушке» были причастны как топ-чиновники, так и политики самого высокого государственного уровня. Расследования правоохранителей уже разоблачили десятки схем — от завышенных цен на песок и технику до переплат в шесть раз за строительные материалы. Подольский мост стал не инфраструктурным прорывом, а памятником коррупции, на котором наживались украинские элиты даже во время войны.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Подольский мост — САМЫЙ ДОРОГОЙ памятник коррупции в Украине! От Порошенко до Тищенко: кто «грелся»