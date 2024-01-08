Паническая атака от собственного жилья: жители Киевщины после обстрела боятся возвращаться домой (видео)

На Киевщине во время последней массированной атаки в целом повреждено 14 многоквартирных и 50 частных домов, более 90 автомобилей, две школы, церковь, складские помещения.

В Киевской области начали заменять окна в жилых высотках, поврежденных во время последней массированной ракетной атаки россиян. Так, в частности, в городке Вишневое обломками изуродовано почти 700 домов. Только в одном доме более 400 заявок на смену стекла. Как восстанавливают окна в морозы в доме, наиболее пострадавшем от обломков ракеты, узнавала корреспондентка ТСН Светлана Березовская.

Лишь в городке Вишневое, под Киевом, последняя массированная ракетная атака врага повредила 11 высотных домов. Этот дом получил наибольшие повреждения. Выбиты окна почти в каждом доме. Теперь здесь завершают замеры всех поврежденных окон, а кое-где уже меняют на новые.

Координатор оконной программы американской организации GEM Александр рассказывает, что очень сложно попасть в квартиры людей.

"Кто-то уехал, кто-то выехал. На сегодняшний день в этом доме даже 20% не имеет возможности попасть в квартиры", — отметил он.

В общей сложности заменить должны почти тысячу окон. Это около 700 поврежденных домов.

"Этот этап замеров, я думаю, продлится еще несколько дней и уже к концу недели смогут быть установлены почти все окна в этом доме", — отметил Александр.

К замене окон подключили международную организацию.

"Окна новые готовы. Первые 127 из 365 привезли, следующие оконные конструкции будут привезены до среды", — добавляет координатор программы.

Среди тех, кто ждет новые окна — старожилка этого дома Анна Ивановна.

Анна в этой квартире живет сама уже 38-м лет. В то утро массированной вражеской атаки как раз собиралась на улицу.

"Оно как ухнуло. Я бегом... У меня под подушкой документы были. Я за те документы и на улицу", — рассказывает женщина.

Разбиты окна, но сама уцелела. Анна 2 января, в день когда рядом с ее домом прилетела российская ракета, праздновала свой день рождения — 76 лет.

Теперь одинокая пенсионерка говорит, что у нее два дня рождения.

Анна Ивановна – среди тех жителей дома, которым некуда ехать и они остались жить в доме. В то же время в высотке в первые дни дали отопление, свет и воду. Газоснабжение – восстановили частично.

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Однако большинство обитателей временно уехали и живут у родственников. Среди них – Дарья Костик, женщину ранило осколками окон в то утро на собственной кухне.

"Я здесь стояла. Выходя, я взяла чай. Я видела, как все это трескается. И оно летит в меня... Я услышала уже взрыв, начала убегать, не успела, и мне взрывной волной попало в голову. Я сначала думала, что это кирпич влетел", — вспоминает женщина

Тогда, только в этом доме Вишневого, ранения получили семь человек.

Фото окровавленной Дарьи облетело иностранные издания. Женщина попала в больницу, где наложили швы на голову.

"Когда меня уже отвезли в больницу, то вытащили стекло, сказали, что я еще в рубашке родилась, потому что если бы это стекло попало в шею, то уже все…", — говорит Дарья.

Больше всего женщина испугалась в то утро за сына. Он с бабушкой прятался в коридоре.

Тимофею девять лет. Мама показывает его детскую комнату и радуется, что обломки не затронули спортивные награды сына, занимающегося дзюдо. Но сожалеет, что Тимофей тогда очень испугался.

"У меня ночнушка вся в крови была. У него был очень большой шок... Он говорит, моя мама умрет, все, я не хочу", – вспоминает она.

Окна в квартире семья заклеила пленкой. Друзья стекла убрали, собрали вещи первой нужды и уехали пожить к сестре.

"Мы не можем там жить, потому что холодно. И у меня просто такая паническая атака, что я только захожу в квартиру, меня начинает трясти, и я даже не знаю, когда поставят окна... Ну, ребенок вообще не хочет возвращаться домой", – говорит Дарья.

Обломками ракеты также уничтожило машину семьи.

Дом Дарии поставили в очередь на замену окон. Только после этого женщина говорит, что будет пробовать возвращаться домой и наводить там порядок.

"Божечка, спасибо, что просто не сгорело, не прямое попадание было, и что все остались живы, здоровы", — говорит она.

В Киевской области во время последней массированной атаки в целом повреждено 14 многоквартирных и 50 частных домов, более 90 авто, две школы, церковь, складские помещения. Всего с начала Великой войны в Киевской области разрушены 26 тысяч объектов. Но уже 18 тысяч из них – частично или полностью восстановлены.

Паническая атака от собственного жилья! Жители Киевщины после обстрела боятся возвращаться домой

Напомним, что с ночи 2 января захватчики выпускали по Киеву и области дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

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