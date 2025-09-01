Панихида за Андреем Парубием: как во Львове и Киеве чествуют память убитого политика

Парастас за Андреем Парубием во Львове / © ТСН

Вероятный убийца Андрея Парубия, которого задержали на Хмельнитчине — львовянин, и ему 52 года. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Задержанному уже выдвинуто подозрение и готовится представление в суд об избрании меры пресечения.

Обо всех подробностях расследования убийства народного депутата и бывшего спикера Андрея Парубия говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители говорят, что убийца тщательно готовил преступление: следил за политиком, имел план побега и проявил немалое хладнокровие. После восьми выстрелов нападающий убедился, что жертва скончалась, и только после того покинул место преступления, сообщил глава Нацполиции.

По его словам, на прямой след стрелка полицейские и работники СБУ вышли через 24 часа после убийства, а через 36 часов — задержали. Прощание с Андреем Парубием пройдет сегодня во Львове, в соборе святого Юра. Похоронят его завтра, 2 сентября, в полдень на Лычаковском кладбище.

Бывшего главу Верховной Рады застрелили в субботу утром во Львове недалеко от его дома. У политика не было охраны, потому что он уже потерял статус топ-чиновника. Российский след — основная версия, которую рассматривает следствие.

Сейчас возле собора святого Юра проходит парастас — заупокойная служба. Там усилены меры безопасности.

© ТСН

Там находятся много правоохранителей, взрывотехническая служба, кинологическая. В храм пришли сотни людей — политики, соратники, друзья и просто львовяне, которые решили отдать уважение погибшему. И люди продолжают подходить.

В убийстве подозревают 52-летнего львовянина. Правоохранители рассказали, что, очевидно, он работал не сам, имел сообщников. Несколько месяцев следил за Андреем Парубием и его распорядком дня. У мужчины не было постоянного места работы, имел подработки, но курьером не работал. Одежда курьера была для маскировки. Скорее всего, предполагают в полиции, убийство Андрея Парубия — это заказ России.

«Есть определенные обстоятельства, при которых он совершил это убийство, мы не хотим давать детали, почему, какой мотив был. Преступление не было спонтанным, оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц, подготовка и подхода, и отхода. Считаем, что есть какая-то информация о лицах, которые инструктировали указанное лицо, кто курировал действия. Мы не исключаем, что это российский след, что это заказ со стороны Российской Федерации», — говорит заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов.

Признался ли в содеянном задержанный, правоохранители пока не говорят, хотя некоторые СМИ сообщают, что признание есть.

Также не сообщают, нашли ли оружие, из которого стреляли. Напомним, в субботу Андрея Парубия убили на улице Ефремова во Львове прямо посреди бела дня. Он жил в переулке в нескольких сотнях метров от места нападения. Киллер был одет, как курьер доставки. Он подошел к Андрею Парубию сзади, произвел восемь выстрелов в упор, проверил, погибла ли жертва, спрятал оружие в сумку и начал убегать.

Похоронят Андрея Парубия завтра на Лычаковском кладбище. И как уже стало известно, завтра же должны избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве.

Тем временем в Киеве проходит вечер памяти, вечер воспоминаний, вечер символического прощания или последний майдан Андрея Парубия, так называют сегодняшний вечер. Место для этого выбрали неслучайно — Помаранчевый майдан и Революция Достоинства были важными вехами как в истории Украины, так и в биографии Андрея Парубия.

«Помню Андрея уже как главу Верховной Рады, который вел на равных диалог с европейскими парламентариями о евроинтеграции, о перспективах европейского парламентаризма», — говорит нардеп Ярослав Юрчишин.

Вот таким был Андрей Парубий, который учил других быть украинцами. Ну и по религиозным верованиям идущая к Богу душа умершего на своем пути должна зайти в ключевые, знаковые места земной жизни. И поэтому мы убеждены, что душа украинского патриота обязательно должна прийти и сюда, в Киев, на Майдан Незалежности.