"Паника и испуг безосновательны": в Минобороны отреагировали на петицию об отмене военного учета женщин

"Паника и испуг безосновательны": в Минобороны отреагировали на петицию об отмене военного учета женщин

Стать на учет нужно в течение следующего 2022 года.

Петиция об отмене приказа о военном учете женщин в Украине – "нормальный демократический процесс".

Такое мнение в эфире "Сніданку з" высказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что документ не должен стать основанием для паники. По словам Маляр, приказ не стал неожиданностью, поскольку он был подписан в рамках принятого в марте 2021 года закона.

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"Военный учет — это не призыв и не мобилизация. Никого из женщин в армию не будут забирать. Сейчас речь идет только об обновлении норм, касающихся военного учета. Паника и страх неосновательны — это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", — прокомментировала представительница Минобороны петицию.

Нормы по военному учету женщин были всегда, подчеркнула Анна Маляр. В постановлении Кабмина 1994 года, которое фактически заменили новым приказом, был перечень из около 40 профессий, представительницы которых подлежали учету. Этот список был засекреченным, а появился в открытом доступе только в 2008 году. Некоторых профессий, указанных в постановлении 1994-го, уже нет из-за технического прогресса, другие – появились. Конкретно с этим связана необходимость обновления такового учета.

Военный учет женщин: о чем идет речь в новом приказе Министерства обороны

"Уже завтра" идти в территориальные центры комплектования не нужно, заметила Маляр. Ведь сделать это можно в течение 12 месяцев 2022 года. В следующем году Генштаб создаст ряд документов, которые сделают процесс учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Кроме того, планируют отчасти перевести этот процесс в онлайн-формат.

Как сообщалось, в Украине обязали женщин встать на военный учет в течение 2022 года. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут принимать украинок, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет. За невыполнение данной нормы будут штрафовать.

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