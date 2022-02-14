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Паника из-за возможного вторжения России спровоцировала дефицит жилья во Львове — Арахамия

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Паника из-за возможного вторжения России спровоцировала дефицит жилья во Львове — Арахамия

Львовский городской совет

Недостает жилья и для аренды, и для покупки.

Из-за угрозы российского вторжения в крупнейшем городе на западе Украины стало тяжело приобрести и арендовать квартиру, поскольку сюда едут напуганные люди.

Об этом во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на "1+1" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

“Во Львове уже действительно большой дефицит жилья. И на аренду, и на покупку. Все, что готово – все выкупают”, — заявил народный депутат.

Напомним, Львов готовится принимать посольства и консульства иностранных государств. О переезде из Киева во Львов заявил уже ряд дипломатических учреждений.

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