Пантера буквально сняла скальп: пострадавший от нападения хищника под Полтавой не работал в экопарке

Пантера буквально сняла скальп: пострадавший от нападения хищника под Полтавой не работал в экопарке

33-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, все тело его было покусано, и больше всего — голова.

Нападение пантеры на мужчину в частном зоопарке в селе Ковалевка под Полтавой закончилось его госпитализацией в шоковом состоянии со значительной кровопотерей. Пациента уже прооперировали и угрозы его жизни больше нет.

О чем рассказали полтавские медики и почему молчат в экопарке, где произошла трагедия, говорится 30 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Пострадавшего от нападения пантеры мужчину уже перевели из реанимации в травматологию. Он в сознании, но рассказывать об обстоятельствах этого случая ничего не хочет.

По рассказам очевидцев известно, что пантера напала на мужчину, когда он развозил корм тележкой. "Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала ", — рассказывала свидетель происшествия.

Как сообщил Владимир Пинчук, врач-травматолог Полтавской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшего, пациента доставили в тяжелом состоянии.

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"Фактически было снято скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции было реимплантовано снят скальп с волосистой части головы ", — рассказал он.

В частном зоопарке Ковалевки, где пантера напала на мужчину, отказываются комментировать этот инцидент. На телефонные звонки дирекция экопарка не отвечает. В частных разговорах здешние работники никаких подробностей относительно нападения животного на человека, который кормил ее, не сообщают.

В полиции же выяснили, что пострадавший на самом деле не был работником экопарка. "Он вроде был товарищем директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", — рассказал представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Почему в клетке с хищником находился посторонний человек, будут выяснять полицейские в рамках уголовного производства, открытого по этому факту. Администрации экопарка грозит наказание от денежного штрафа до двух лет лишения свободы.

Где находится хищник (есть информация, что напал на мужчину самец пантеры), выяснить пока не удалось. Скорее всего его изолировали.

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