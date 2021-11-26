"Пану Петру он не нравится": Зеленский прокомментировал требование уволить Ермака

Вокруг главы ОП возник скандал, связанный с празднованием его Дня рождения.

Президент Владимир Зеленский считает не целесообразным увольнять главу своего Офиса Андрея Ермака на фоне с расследованием одного издания.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции 26 ноября.

Президент, отвечая на вопрос одной из журналисток, подчеркнул, что не стоит сравнивать главу его Офиса Ермака с главой МВД времен Януковича Александром Захарченко.

"Не надо сравнивать историю Захарченко и Ермака. Во-первых, Ермак не убивал людей и не давай такие команды. Во-вторых, господин Ермак наоборот возвращал людей, которых владелец вашего канала — товарищ Петр Порошенко должен был вернуть домой. Это сделал Ермак. Он возвращал моряков, он занимался обменом. Он действительно провел со многими коллегами очень важные операции. Я считаю это нецелесообразно терять очень мощного человека только потому, что пану Петру (Порошенко – Ред.) он не нравится", — заметил президент.

Комментируя ситуацию с "вагнеровцами", он сказал: "Он никому не приказывал, потому что не имел ни возможности, ни полномочий говорить об акцентировании этой или иной операции".

Как сообщалось, "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование, в котором авторы обвиняют главу ОП в неправомерном использовании государственных ресурсов вроде бы ради юбилея главы Офиса президента Андрея Ермака. Расследователи утверждают, что в прошлую пятницу, 19 ноября, Ермак якобы, очевидно, вместе с президентом полетели праздновать на государственную дачу, в воскресенье вернулись для участия в мероприятиях ко Дню Свободы и Достоинства и в тот же день — до понедельника — снова вроде бы отправились в Карпаты.

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