Папа Франциск скончался: что он говорил об Украине

Папа Римский / © Associated Press

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В возрасте 88 лет на следующий день после Пасхи скончался Папа Римский Франциск. Понтифика не стало в 7:35 утра.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что известно о болезни Папы

С середины февраля глава католической церкви сильно болел пневмонией и провел в больнице около месяца, где пережил несколько приступов бронхоспазма и нуждался в аппарате искусственного дыхания. Уже тогда появлялась информация, что он может уйти в отставку по состоянию здоровья.

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Впрочем, Франциск таки преодолевал недуг, принимал у себя британского короля Чарльза с женой. Накануне у него также был вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фактически тот стал последним высокопоставленным чиновником, который с Франциском пообщался.

Успел Папа поздравить верующих с Воскресением Господним и в последний раз произнести речь с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Правда, на публику он выехал в колесном кресле, успел сказать несколько фраз, а основную часть речи зачитывал представитель духовенства. Вспомнили в обращении и о войне в Украине. А после понтифика провезли по площади. Кортеж несколько раз останавливался, когда к Папе подносили младенцев для благословения.

Заявления Папы об Украине

Два года назад корреспонденту ТСН Наталье Нагорной удалось пообщаться с Папой Римским. Это был февраль 2023 года. К тому времени уже состоялся крестный ход в Страстную пятницу в 2022 году. После того, как мир узнал о том, что россияне делали в оккупации, Ватикан дал нести крест двум беженкам вместе — украинке и россиянке.

А еще были многочисленные скандальные заявления Папы, например, в сентябре 2023 года он осуждал поставки оружия в Украину, а в декабре того же года назвал украинцев и россиян двоюродными братьями, кузенами, если дословно. Совсем не этого украинские католики ждали от своего пастыря, радуясь со всем миром, когда 13 марта 2013 года из трубы Апостольского дворца повалил белый дым.

Что известно о Папе Франциске

Хорхе Марио Бергольо — имя, которое тогда объявили с балкона после канонической формулы "Хабемус папам", или — "у нас есть Папа". С тех пор его успели забыть, ведь каждый понтифик выбирает себе новое апостольское имя. Архиепископ из Буэнос-Айреса, иезуит Бергольо берет себе имя одного из самых известных католических святых — Франциска. Первый в истории Папа из Южной Америки. Первый в истории Папа не европейского происхождения. Первый в истории Папа иезуит — и Франциском становится первым.

В течение 12 лет на святом престоле он раздражает консерваторов, потому что заявляет: у церкви слишком много роскоши. Сокращает себе апартаменты и охрану. Призывает нескольких беженцев жить прямо в Ватикане. Представитель ордена, который веками оттачивал умение "паблик рилейшенз" задолго до появления этого термина — он прекрасно знает, как завоевывать любовь миллионов. Но в отличие от своего предшественника, Бенедикта XVI, который шокировал мир тем, что добровольно ушел в отставку, Франциск, даже оказавшись в критическом состоянии в больнице, от божьего престола не отказывается.

Что дальше?

Со временем две с половиной сотни кардиналов со всего мира съедутся на выборы нового Папы. Как заведено еще с XVI века кардиналов закрывают в Сикстинской капелле — той самой жемчужине Апостольского дворца, расписанной Микеланджело. И несколько раз в день они молча бросают бюллетени в урну, а потом подсчитывают. Паломникам, которые тысячами собираются на площади под Собором Святого Петра, о результатах выборов сигнализируют дымом.

Черным — в случае, если ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. И белым — если мир получил нового папу.

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