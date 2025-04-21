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Папа Франциск внес три интересных момента в свои похороны: как будут прощаться с понтификом
В Ватикане будут прощаться с Папой Франциском. Доктор богословия объяснил, как будут проходить похороны.
В Ватикане несколько дней будут прощаться с Папой Римским Франциском. Он внес три интересных момента в похороны.
Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.
«На похороны отводится 4 дня. Иногда эти сроки могут быть увеличены, как в случае с Папой Иоанном Павел II, когда после его похорон миллионы людей хотели попрощаться с ним и проводить его в дом Небесного отца. Как будет в случае с Папой Франциском — предсказать сложно», — пояснил он.
Юстин Бойко отметил, что Папа готовился к возможной смерти, а потому он внес определенные изменения в чин похорон.
«Я бы хотел обратить внимание на то, что Папа Франциск готовился к возможной смерти и ожидал встречи с Господом, которая наступит. Поэтому в прошлом году он внес определенные изменения в чин похорон римских архиереев, в котором предусмотрены три интересных момента», — сказал отец.
Юстин Бойко также объяснил эти нюансы: «Первый момент — он желает быть похороненным таким образом, чтобы его не выставляли на катафалке на возвышение на земле. Второе — обычно пап хоронят в трехступенчатых гробах: из кипарисового, кедрового и обычного дерева. Папа решил, что он хочет быть похоронен в одном гробу. Третья новизна — самая интересная, потому что я не помню в течение последнего века, что такое имело бы место. Папа Франциск желает быть похороненным в базилике Санта Мария Маджоре. Это — одна из крупнейших базилик Рима и она связана с папой тем, что когда он отправлялся в путешествие, то там молился».
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.
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