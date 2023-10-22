"Папа, где ты живешь?": 10-летний сын погибшего военного написал щемящее письмо отцу

10-летний Иван Ярмоленко написал письмо папе-военному, погибшем во время ракетного обстрела учебного центра "Десна". Мальчик убежден, что его папа сможет получить письмо, его он запустил из монумента Украина -Мать, ведь они с отцом мечтали туда подняться.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Дети написали письмо отцу на небо

10-летний Иван и 6-летняя София вместе пишут письмо на небо для погибшего отца-военного. София разрисовывает лист. Иван пишет папе последние новости их семьи.

Соня пошла в первый класс, она уже умеет читать и писать буквы. Иван учится в 4 классе. Он многое изучил и понял, но куда попадают люди после смерти, он понять не может и спрашивает об этом папу в письме.

Дети пишут письмо отцу

"Папа, где ты живешь? Мы с Софией думаем, что ты на звездочке. Ты видишь нас?", – пишет в письме мальчик.

Софья убеждена, что папа их не только видит, но и передает поздравления с помощью радуги.

Александр Ярмоленко погиб во время ракетного удара по "Десне"

В последний раз дети видели папу 6 марта 2022 года. Это был 11-й день войны. Юлия вывозила детей на запад, а оттуда – в Италию.

Александр Ярмоленко

Александр Ярмоленко ушел в военкомат. Мужічина был в территориальной обороне. Когда Киевщину деоккупировали, он присоединился к ВСУ. Стал бойцом гаубической батареи 66 бригады, которая готовилась к боям в Херсонской области. Подразделение проходило учения в учебном центре "Десна". 17 мая на "Десну" россияне совершили ракетную атаку. Только по официальным данным там было 86 погибших.

Последствия ракетного удара по "Десне"

"Сашу извлекли из-под завалов и его травмы были не совместимы с жизнью, а на его часах не было ни одной царапины", — говорит супруга Юлия.

Эти часы подарок Юле Александру. Они работал больше года после смерти мужчины и недавно стрелки остановились.

Часы Александра

"Я смотрю – он остановился и он показывал 4:10. Этот обстрел был в 4:10. Тот мир тоже существует возможно, это послание и он наш ангел охранник и защищает нас", – добавляет Юлия.

Юлия Ярмоленко

Все стены в квартире увешаны их общими фото. Дети просят маму постоянно показывать видео в телефоне, где они вместе. Семья вспоминает жизнь до войны и очень скучает по тем временам.

Семья Ярмоленко

10-летний мальчик постоянно пишет письма отцу

Перед фотографиями Александра стопка детских рисунков и время от времени Ваня пишет папе письма.

"Ваня он очень тяжело пережил. Мы работали с психологом. И психолог говорила — сядь напиши письмо папе", — отмечает Юлия.

10-летний мальчик захотел отправить письмо папе, запустив его из Украины-Матери.

"Когда мне было 7 лет, то я расспросил папу, что это за статуя. Он сказал, что когда я вырасту – мы сюда с ним поднимемся", – говорит мальчик.

ТСН помогла осуществить мечту мальчика

Подняться на высшую точку монумента можно только с совершеннолетия, но учитывая важность корреспонденции – ТСН обратилась к руководству музея Второй мировой войны и для Вани делают исключения.

Маленькая Соня осталась внизу, потому что для нее это слишком опасный подъем. Съемочная группа ТСН вместе с Иваном и Юлией поднялась вверх. До грудного отдела монумента можно добраться достаточно безопасно. А вот дальше надо идти пешком, а это – как два пятиэтажных дома без лифта.

Дети готовятся отправлять письмо отцу

"Сейчас начинается самая сложная часть подъема, до этой высоты 64 метра мы поднимались лифтом, дальше мы будем двигаться по такому будто железному тоннелю, который поднимается в гору", — говорит корреспондентка ТСН.

На этой высоте от ветра ощутимо, что рука качается. Ваня переводит дух, набирает воздух в грудь и на высоте 92 метра читает письмо папе:

"Папа, привет мы по тебе очень скучаем. Теперь я за главного в нашей семье, как ты и говорил. Пап, где ты живешь? Я с Софийкой думаем, что ты на звездочке. Ты видишь нас? София думает что у тебя там есть магазин и ты присылаешь нам подарки на Новый год и день рождения. Мама очень скучает по тебе и часто плачет, но мы с Софийкой ей не разрешаем".

Александр Ярмоленко

Ваня привязывает письмо к воздушным шарам – один от него, другой – от Софийки. Мальчик запускает его в воздух. Три года назад они мечтали сюда с папой подняться вдвоем. Ваня сегодня осуществил эту мечту и за папу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Письмо на НЕБО! 10-летний Иван осуществил мечту погибшего отца!

Напомним, на фронте погиб 24-летний военный Мирча, сестру которого убила ракета в Виннице.

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