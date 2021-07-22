Папа купил и спрятал петарду в комод: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы руки

В полиции по данному факту открыли производство.

6-летний мальчик пострадал от взрыва на Львовщине. Как рассказали родители, дома он играл петардой, которая разорвалась у него в руке. Ребенку оторвало пальцы.

Об этом 22 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

6-летний Максим плачет на перевязке, травмированная рука сильно болит. Несколько дней назад, рассказывает мама, сын нашел дома петарду и начал играть ею. Говорит, что не поджигал.

"Оказывается он ей долго тер, она очень разыгралась у него в руках. Я не ожидала, из-за срыва петарды в доме такая беда на ровном месте", — говорит мама мальчика Галина Башак.



Петарда лежала в ящике комода. Об этом знал и Максим, и его старший брат, который тоже был в комнате во время взрыва, но не пострадал.



"У нас был перед тем в селе праздник, купили петарду, папа сказал, чтобы дети сами ее не поджигали. За неделю забыли, муж говорил, что бы без меня ее не брали", — говорит мама мальчика Галина Башак.



Мальчик показывает, какая она была величиной.



"Просто играл, я не знал, что это такое есть", — говорит ребенок.

Новости Украины: 6-летнему мальчику из Львовской области оторвало пальцы при взрыве петарды

Врачи говорят опасная игрушка оторвала парню три пальца полностью и еще два — частично. Ребенка прооперировали, но травма тяжелая, требует долгого лечения и реабилитации.

"Будем думать, как восстановить те трактиры, которые потеряны, хотя бы максимально сохранить части тех косточек, мягких тканей, чтобы была функция, чтобы он мог себя обслуживать", — говорит заведующий ожогового отделения 8 городской больницы Львова Василий Савчин.

В этой лавке лицам до 18 лет пиротехнику не продают. А взрослым подробно объясняют правила использования. О несчастном случае с Максимом здесь слышали. Не понимают, как петарда могла взорваться без поджога и отрезать почти все пальцы на руке.

"Вот это петарда, внутри петарды прах, если порох набирается он срывается? Порох не взрывается, петарда срабатывает при прямом попадании огня на фитиль, который горит 3-5 секунд после того петарда нагревается и подрывается, то есть если ее сейчас так вот потру ничего не произойдет ", — говорит продавщица-консультантка Оксана Огорилко.



Впрочем экспертиза подтвердила, что в руках у мальчика взорвалося именно пиротехническое изделие. Уже открыли уголовное производство.

"Мальчик получил телесные повреждения в результате разрыва в руке петарды. По факту злостного невыполнения обязанностей по угоду за ребенком продолжается досудебное расследование", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.



Санкция статьи предусматривает 5 лет за решеткой. Сам Максим еще как минимум месяц будет в больнице.

Напомним, во Львовской области кобыла откусила щеку 5-летней девочке.

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