Папа (не) римский: кого действительно пытались помирить Ватикан и Франциск

Папа Римский Франциск так и не осудил Россию. Он даже собирается встретиться с агентом ФСБ РФ, патриархом Кириллом в июне в Иерусалиме.

Папа Римский не исключает, что приедет в Украину. Но хотят ли его здесь видеть? Да, в конце марта, через месяц после начала кровавой войны России против Украины, Владимир Зеленский лично пригласил понтифика приехать во время телефонного разговора с ним. Но в силе ли приглашение до сих пор?

О скандале, в который попал Святой престол, написали чуть ли не все мировые медиа. Волна возмущения затронула не только украинских католиков. Свой протест официальный Киев передавал через посла Украины в Ватикане Андрея Юраша. Но там не прислушались и в конце концов провели в Страстную пятницу, 15 апреля, перед Пасхой по григорианскому календарю скандальную Крестную дорогу с участием подруг — украинки Ирины и россиянки Альбины.

Это было первое с начала пандемии COVID-19 шествие возле Колизея накануне Пасхи. Украинка и россиянка, которые живут в Италии уже 20 лет и работают в католической больнице в Риме, шли впереди и несли крест. Вопрос, как украинка Ирина вообще могла согласиться на это действо, остается открытым. Ведь ее действия фактически ставят знак равенства между украинцами-жертвами кровавой агрессии путинской России и россиянами, которые, собственно, являются агрессорами.

Почему это шествие является таким важным и символичным? Это едва ли не самое важное мероприятие для христиан западного обряда накануне пасхальных праздников. Эта Крестная дорога символизирует путь Иисуса Христа на Голгофу перед распятием и состоит из 14 молитвенных остановок. Во время 13-й, которая симполизирует смерть Иисуса на кресте, украинка Ирина и россиянка Альбина должны были зачитать текст, написанный в соавторстве.

Хорошо, что хоть здесь Ватикан прислушался, решив молиться в молчании, произнеся слова: "Перед смертью тишина самое красноречивое из слов. Остановимся в молчаливой молитве, и каждый помолится в своем сердце о мире в мире".

Однако по всему остальному папа Франциск не только не прислушался к призывам Киева, протестам украинской общины Италии и украинским католикам, но и сделал дальнейший ряд скандальных заявлений об украинцах.

Во-первых, в одной из последних молитв Богу, понтифик фактически назвал украинцев и россиян братьями, приравняв жертв войны и агрессора. "Разоружите поднятую руку брата против брата", — призвал он Бога.

Во-вторых, в интервью итальянскому общественному телевидению RAI папа Римский согласился с тезисом журналистки о том, что Европа украинцев сейчас принимает лучше других беженцев, вспомнив тему расизма и разделения людей по определенным признакам.

В-третьих, в этом же интервью Франциск заявил, что понимает правительства стран, покупающих оружие, однако не одобряет подобные действия. То есть фактически он не одобряет и действия Киева, который покупает оружие, чтобы защититься от россиян, которые с особой жестокостью убивают украинцев, насилуют женщин, детей и даже младенцев.

Иногда создается впечатление, что съемки фильма "Два папы" происходят в реальной жизни. Интересно, что бы о действиях Франциска сказал Иоанн Павел II, сражавшийся с СССР, отстаивая право народов на освобождение от коммунистических диктатур? 23 июня 2001 года Иоанн Павел II приезжал в Украину. А Папа Римский Франциск, если бы так хотел остановить войну России, мог бы приехать в Украину и возглавить крестный гуманитарный ход в Мариуполь. Может, это как-то оправдало тот факт, что два месяца назад его выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В то же время понтифик прямо так и не осудил Россию, заявив, что "с востока Европы пришла тьма войны". Он обращался к Путину, чтобы тот остановил вторжение, а также собирается встретиться с агентом ФСБ, патриархом Кириллом в июне в Иерусалиме.

Отец Антонио Спадаро, доверенное лицо папы, пытался оправдать действия Святого престола. Мол, Франциск – пастырь, а не политик, пытающийся примирить украинцев и россиян. Однако папа наконец пригласил украинскую делегацию, в составе которой председатель Мелитополя Иван Федоров, в страстную субботу, 16 апреля, на аудиенцию в Ватикане.