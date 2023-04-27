Папа Римский после встречи со Шмыгалем едет в Венгрию на встречу с Орбаном: кто будет убедительнее

Риторика Орбана, которого венгры переизбрали в 2022 году, похожа на риторику Ватикана прошлой весной.

Украина надеется, что Ватикан поможет вернуть наших пленных и депортированных, об этом заявил премьер-министр Шмыгаль, встретившись с Папой Римским, говорится в ТСН.

Бородянский петушок, пшеница и фотографии ран, нанесенных Россией – таковы были подарки Папе от украинского премьера во время аудиенции.

Украинцы уже не в первый раз пытаются донести до Ватикана: жертву и убийцу нельзя ставить рядом.

С самого начала великой войны от понтифика не раз звучали общие призывы к миру, которые очень беспокоили не только украинцев, но и других верующих, ведь для Украины прекратить огонь означало сдаться или обеспечить для России более выгодные условия нас в конце концов завоевать.

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Сперва Папа Римский даже осуждал поставки оружия в Украину, называя их раздуванием войны. Только за полгода риторика Ватикана несколько изменилась и святой престол все же стал называть Россию агрессором.

Несмотря на это, второй год перед Пасхой Ватикан ставит рядом в крестном шествии украинцев с россиянами. В прошлом году рядом шли две женщины, теперь – двое подростков. Украинский мальчик из Мариуполя, город которого уничтожили россияне. И русский – чей брат, отец и дед пошли в Украину убивать и не вернулись.

“Пригласил святого отца лично посетить Украину. Мы обсудили формулу мира и возможный путь и помощь его святости, а также Ватикана в достижении всех шагов в формуле мира президента Украины Зеленского”, – говорит Шмыгаль.

Эта встреча украинского премьера с Франциском прошла в преддверии визита понтифика в Венгрию. Единственной в Евросоюзе страны, откровенно требующей прекратить помощь Украине.

Риторика Орбана, которого венгры переизбрали в 2022 году, похожа на риторику Ватикана прошлой весной: нужно прекратить давать Украине оружие и война закончится. "Мы единственные в Европе, кто хочет мира – вместе с Ватиканом", — заявлял Орбан.

Но венгерский премьер, как и любой популист, очень чувствителен к потребностям электората. Правда, даже если Папа Римский на воскресной проповеди в Будапеште будет убеждать венгров, что Европе нужен справедливый мир, а не навязанная Россией его иллюзия – это будет нелегко сделать. Он должен усилить позицию Венгрии в том, что нам как можно скорее нужен мир. Мир, мир, мир. Хватит уже людям умирать, пусть помирятся”, — говорят рядовые венгры.

Это цинично – призывать к миру, когда 20 процентов не вашей страны оккупированы, так позицию Орбана прокомментировал американский посол в Венгрии. Теперь слово за Папой, который должен подтвердить заявление Орбана о моральном единстве Будапешта с Ватиканом — дистанцироваться ли от него.

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