"Папа, я поеду с тобой": как воины снова привыкают к окопам после нескольких дней с семьей

Украинские защитники после нескольких дней отпуска возвращаются на передовую. Говорят, дается это очень тяжело. Особенно, когда включать телефон – опасно, и связи с семьей нет неделями.

Украинские защитники говорят, что по передовой в Донецкой области россияне бьют меньшими калибрами, поэтому часто в окопах бывает безопаснее, чем в самом селе. К такой жизни воины уже привыкли, но, говорят, тяжело возвращаться сюда после ранения или после того, как повел сына в первый класс.

Об этом говорится в сюжете ТСН Натальи Нагорной.

Поселок Нью-Йорк в Бахмутском районе когда-то был живописным городком на берегу реки. Теперь, как и большая часть Донбасса, – это зона боевых действий. Падающие неподалеку боеприпасы — очень странные. Они не свистят, и слышно их только когда уже взорвалось.

Воины говорят, что в окопе чувствуют себя увереннее. Командир роты с позывным "Джимми" объясняет, что враг несколько дней как снова активизировался – это не наступление, не штурм, но лишние заботы.

Боец "Джимми" / Фото: ТСН

"Ситуация на самой передовой изменилась совсем чуть-чуть, участились случаи применения FPV-дронов, сбросов. Враг пытается провоцировать, чтобы мы выдали свои огневые точки: подлетает дрон со сбросом, начинает бить по ребятам", — рассказывает "Джимми", командир роты 24 ОМБр имени Короля Данила.

В свою очередь, боец "Немо" говорит, что эти дроны действительно неприятны, но это не мешает ему с собратьями здесь обустраиваться. Помогают в этом "товарищи-антидронщики", которые сажают вражеские дроны и позволяют бойцам окопаться.

Боец "Немо" / Фото: ТСН

Над головой защитников пролетает дрон, но ребята радуются, потому что он летит сбрасывать взрывчатку на врагов. Боец Сергей рассказывает об ударах по оккупантам с улыбкой – он только недавно вернулся к своим – восстанавливался после ранения в Бахмуте.

Боец Сергей / Фото: ТСН

"Сначала хотел вернуться, потом не очень, но настроил себя и вернулся к своим собратьям", – говорит защитник.

Вспоминает, что когда позвонил родственникам из госпиталя, они сначала очень обрадовались, ведь впервые за долгое время смогли поговорить: "Я месяц и 15 дней на связь не выходил".

Сейчас на позиции, где находится военный, нет интернета, держать телефон включенным очень нежелательно. Вместо родных голосов слушают звуки войны. В частности, каждое утро над головами традиционно летает авиация.

"Она вылетает, произвела два выстрела по Нью-Йорку и себе назад улетела, бывает даже в одно и то же время", — говорит один из военных.

В свою очередь, боец 24 бригады Богдан рассказывает историю, которая так обычна для гражданских, но так важна для него. Он полмесяца смог пожить мирной жизнью.

Боец Богдан / Фото: ТСН

"Из отпуска очень тяжело возвращаться, потому что у меня двое детей. Сына ездил в первый класс отправлять", — говорит защитник.

На первый звонок своего Максима отец пришел в военной форме и оба были оттого очень счастливы: "Сын кричал: "Мой папа, мой папа, я с тобой поеду".

На передовой об этом не принято говорить, но очень чувствуется, как каждому хочется жить не в окопе, а дома, слышать не взрывы, а истории родных, вместо того чтобы смотреть, как растут дети или внуки, нужно смотреть в овраги и посадки — не наступает ли враг. И убеждать себя – когда война обязательно закончится.

В окопе безопаснее, чем в Нью-Йорке – бойцам запрещено даже включать телефон

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