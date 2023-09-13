"Папа, я поеду с тобой": как воины снова привыкают к окопам после нескольких дней с семьей

Украинские защитники после нескольких дней отпуска возвращаются на передовую. Говорят, дается это очень тяжело. Особенно, когда включать телефон – опасно, и связи с семьей нет неделями.
Украинские защитники говорят, что по передовой в Донецкой области россияне бьют меньшими калибрами, поэтому часто в окопах бывает безопаснее, чем в самом селе. К такой жизни воины уже привыкли, но, говорят, тяжело возвращаться сюда после ранения или после того, как повел сына в первый класс.
Об этом говорится в сюжете ТСН Натальи Нагорной.
Поселок Нью-Йорк в Бахмутском районе когда-то был живописным городком на берегу реки. Теперь, как и большая часть Донбасса, – это зона боевых действий. Падающие неподалеку боеприпасы — очень странные. Они не свистят, и слышно их только когда уже взорвалось.
Воины говорят, что в окопе чувствуют себя увереннее. Командир роты с позывным "Джимми" объясняет, что враг несколько дней как снова активизировался – это не наступление, не штурм, но лишние заботы.
"Ситуация на самой передовой изменилась совсем чуть-чуть, участились случаи применения FPV-дронов, сбросов. Враг пытается провоцировать, чтобы мы выдали свои огневые точки: подлетает дрон со сбросом, начинает бить по ребятам", — рассказывает "Джимми", командир роты 24 ОМБр имени Короля Данила.
В свою очередь, боец "Немо" говорит, что эти дроны действительно неприятны, но это не мешает ему с собратьями здесь обустраиваться. Помогают в этом "товарищи-антидронщики", которые сажают вражеские дроны и позволяют бойцам окопаться.
Над головой защитников пролетает дрон, но ребята радуются, потому что он летит сбрасывать взрывчатку на врагов. Боец Сергей рассказывает об ударах по оккупантам с улыбкой – он только недавно вернулся к своим – восстанавливался после ранения в Бахмуте.
"Сначала хотел вернуться, потом не очень, но настроил себя и вернулся к своим собратьям", – говорит защитник.
Вспоминает, что когда позвонил родственникам из госпиталя, они сначала очень обрадовались, ведь впервые за долгое время смогли поговорить: "Я месяц и 15 дней на связь не выходил".
Сейчас на позиции, где находится военный, нет интернета, держать телефон включенным очень нежелательно. Вместо родных голосов слушают звуки войны. В частности, каждое утро над головами традиционно летает авиация.
"Она вылетает, произвела два выстрела по Нью-Йорку и себе назад улетела, бывает даже в одно и то же время", — говорит один из военных.
В свою очередь, боец 24 бригады Богдан рассказывает историю, которая так обычна для гражданских, но так важна для него. Он полмесяца смог пожить мирной жизнью.
"Из отпуска очень тяжело возвращаться, потому что у меня двое детей. Сына ездил в первый класс отправлять", — говорит защитник.
На первый звонок своего Максима отец пришел в военной форме и оба были оттого очень счастливы: "Сын кричал: "Мой папа, мой папа, я с тобой поеду".
На передовой об этом не принято говорить, но очень чувствуется, как каждому хочется жить не в окопе, а дома, слышать не взрывы, а истории родных, вместо того чтобы смотреть, как растут дети или внуки, нужно смотреть в овраги и посадки — не наступает ли враг. И убеждать себя – когда война обязательно закончится.
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