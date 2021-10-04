Пара буйволов и пони: чем закончился ночной побег из зверинца в Тернополе

Пара буйволов и пони: чем закончился ночной побег из зверинца в Тернополе

Животные пытались сесть в маршрутку и крутились у пивного бара.

Прошлой ночью в Тернополе два буйвола прорвались через три ограждения зооуголка местного парка и оказались на свободе. Животные бегали по парку, ходили по улицам и даже пытались сесть в маршрутку. Компанию паре африканских буйволов составил пони, которому тоже надоело безвылазно сидеть в зверинце.

О том, чем закончилась ночная прогулка, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Троицу зверей, которые разгуливали по улицам, заметили редкие прохожие около 10 вечера в воскресенье.

Как стало известно позже, все трое сбежали из местного зоопарка. Они почти ровесники — им по четыре года. Пони — девочка, буйволы — самка и самец. Побег был организован тщательно — как рассказал заместитель директора КП "Объединение парков Тернополя" Николай Ткач, ночью буйволы сначала открыли калитку, ведущую к ослам, а затем выбрались оттуда.

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Ослы за беглецами не пошли, а вот юная пони только этого и ждала. Сначала троица неторопливо гуляла по парку. Впоследствии — пути пони и буйволов разошлись. Пони решила не испытывать судьбу, пощипала травы на свободе и вернулась в зверинец. А вот буйволов привлекали огни ночного Тернополя — они помчались к автодороге.

Как только рогатая пара приблизилась к автобусной остановке, она сразу стала безлюдной. Водитель маршрутки тоже не рискнул остановиться — проехал мимо. Буйволы пошли в пивную лавку, а оттуда — в направлении ночного клуба. Между тем перепуганные прохожие уже дважды успели известить о них полицию.

Путешествовали отчаянные буйволы недолго. Копы связались со смотрителями зооуголка — те погнали беглецов домой. И, как говорит зоологиня Любовь Шевчик, сделали это вовремя, ведь африканские буйволы могли умачться со скоростью шестьдесят километров в час. А по дороге — повредить прохожим.

"Этих животных в Африке называют черная смерть или вдоворобы. Африканские буйволы убили значительно большее количество охотников, которые на них охотились, чем хищники. Они могут поднимать жертву, подбрасывать в воздух, после чего она падает им на рога. Это стопроцентная смерть ", — говорит зоологиня.

Правда, в зооуголке говорят, что таким является поведение диких животных, а тернопольские буйволы воспитываются под присмотром людей с 6-ти месяцев, поэтому они смирные, но любопытные и жаждут новых впечатлений. На свободе они поганяли и сейчас спокойно жуют жвачку. К счастью, ни животные, ни люди не пострадали. Даже обманутого ими охранника в парке пообещали не наказывать.

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