Пара из Киевщины влюбилась в землянке во время Второй мировой и теперь вместе спасаются от российских обстрелов

Они 75 лет в браке и дочь супругов уверяют, что не слышала за все годы, чтобы они ссорились.

Супруги Кириченко из села Кухари, на Киевщине, познакомились еще во время Второй мировой войны, по окончании обручились, родили дочь, а во время современной войны дождались уже и праправнуков, говорится в ТСН.

Прасковье Андреевне — 92, Василию Андреевичу — 96 и каждый день в час они вместе кофеют. Традиции уже 7 лет – с тех пор, как мужчина перенес инсульт. С тех пор он парализован, не видит, почти не слышит, плохо говорит.

Прасковья Андреевна этот ритуал время от времени пропускает, потому что ей кофе пить не желательно, но Василий Андреевич любит — поэтому он придерживается традиции. Ее правило – мужа надо окружать заботой, прощать даже тогда, когда не очень-то и хочется, а главное – любить. Именно это, убеждена, и держит их вместе так долго – 75 лет в браке. "Мне уже кажется, что должно быть 90", — смеется женщина.

Дочь Надежда не помнит ни одной ссоры родителей. "Может и ссорились без меня, но я за 75 лет ни разу не слышала", — убеждает она.

Пара познакомилась еще во время Второй мировой войны. Тогда их село только что освободили от немецких захватчиков."Свою первую встречу помню в мельчайших деталях “Он рассказывает тогда: ты пришла в землянку и я сразу тебя приметил, потому что ты мне понравилась. Он лучший на все село был, он так красив был и кудрявый сильно”, — вспоминает женщина.

Она до сих пор хранит каждое письмо от любимого и каждую их общую фотографию. Они обручились в 48-м, впоследствии у супругов родилась дочь, теперь имеют уже двух внуков, четверо правнуков и уже двое праправнуков. Все они сейчас живут в США. “Большая семья, и получить не могут. Приезжали бы, если бы не эта война», – говорят в семье.

Что им придется еще раз переживать войну, даже подумать не могли, говорит Прасковья Андреевна. Во время Второй мировой воевал ее отец, потом попал в плен, а когда вернулся домой, начал партизанить. “Связали колючей проволкой им руки и хотели пустить под лед, но сильно замерзшая река, не получилось, не пробили. Их привезли в сарай, всех партизан собрали, кого подстрелили, а потом подожгли и там они сгорели”, — рассказывает женщина.

Сейчас, во время русско-украинской войны, их село вместе с близлежащими, русские захватчики уничтожали прицельно. Для них это был стратегический вопрос. Родные для семьи Кухари оказались на пути к призрачной мечте россиян взять Киев. “Два раза, как сама дверь открылась, окна тоже, все иссечено было осколками. Я его отвезу, думаю, что здесь печка, то как будет какой-то осколок лететь, тут сразу стена и печь. Если будет что-то лететь, то может не прилетит, а сама лягу здесь и молюсь Богу”, — говорит Прасковья Андреевна.

Надежда Васильевна с мужем в последние годы живут с родителями. Когда оставаться в селе было опасно, они и вывозили их из-под обстрелов во Львов. Дом уцелел, а вот тот, в котором когда-то родители начинали свою общую жизнь, россияне уничтожили.

Домой они вернулись еще в мае, а с 22 февраля – в день годовщины бракосочетания – как всегда собрались за одним столом с родней, тогда влюбленным даже кричали "Горько".

Прасковья Андреевна, признается, любит мужа не менее чем когда-либо. А он, хоть и плохо слышит, но когда она начинает петь, пытается тайком от нее спешно вытереть слезы.

Познакомились во время Второй мировой: как супруги Кириченко, которые вместе 75 лет, переживают вторую войну

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