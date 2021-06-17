Пара, которая 4 месяца проходила скованная цепями, сняла их и теперь разъезжается в разные области

Представитель Нацреестра рекордов зафиксировал поступок бывших влюбленных.

Просто в эфире ТСН пара бывших влюбленных расковали цепи, которыми приковала себя еще в феврале в День святого Валентина.

Помог паре разрезать цепи представитель Нацреестра рекордов Виталий Зорин, в присутствии которого пара Александра и Виктории из Харькова сковывала себя.

Бывшие влюбленные заявили, что последние недели были в их отношениях крайне напряжены и возникали недоразумения, которых стало так много, что они решили разойтись. Еще и настолько, что даже будут жить в разных областях. «Я хочу жить самостоятельной жизнью, развиваться», — заявила Виктория.

В то же время, представитель Нацреестра рекордов все же заявил, что паре удалось установить рекорд, ведь сначала они планировали разорвать цепи через три месяца, но потом решились продолжить эксперимент и продержались более четырех месяцев прикованными. Всю свою жизнь пара транслировала в социальных сетях.

О разрыве влюбленных стало известно накануне, об этом они объявили на своей странице в социальной сети. Хотя за несколько недель до того, пара объявила, что планирует жениться под Эйфелевой башней.

Новости Украины: почему пара из Харькова, которая приковалась цепью, решила разойтись

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