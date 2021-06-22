Пара, которая погибла в тройной ДТП в Николаевской области, направлялась на отдых в Коблево

Четверо пострадавших остаются в больницах.

Из-за аварии в Николаевской области два человека погибли. Четверо в больнице, среди них — 8-летняя девочка. Авария произошла накануне на трассе Николаев-Одесса. Столкнулись сразу три легковушки и фура. До самой ночи трасса была заблокирована, там образовались пробки на десятки километров.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Всех взрослых пострадавших в аварии доставили в николаевскую больницу скорой помощи. Их состояние медики оценивают как стабильное, средней тяжести. У всех пациентов переломы различных частей тела. Их еще ждут операции.

По четвертой потерпевшей - 8-летней девочки - она в детской больнице. Медики говорят, жизнь ребенка вне опасности, состояние ее стабильное.

Авария произошла на оживленной трассе. По предварительным данным, по неизвестным причинам легковушка выехала на встречную и столкнулся с фурой. Легковушка раздробило и смяло полностью. И водитель, и пассажирка погибли на месте. Чтобы достать их из салона, спасатели разрезали авто.

Новости Украины: смертельная дтп на трассе "Николаев-Одесса" - четырех пассажиров госпитализированы

И вот именно эта авария спровоцировала следующую. Ведь и за автомобилем, и за грузовиком двигалось еще две машины, в одной была семья - отец, мать и двое их детей. В другой - за рулем ехал мужчина. Оба водителя видели аварию впереди, и пытались быстро сориентироваться и обойти ее, но вместо этого столкнулись лоб в лоб.

Одну машину выбросило в кювет, вторая вылетела на обочину. В авто, где была семья, травмы получили взрослые и девочка. Во втором авто — водитель.

По погибшим — уже известно, они ехали на отдых в Коблево. Почему водитель выехал на встречку, или отвлекся, или заснул, или его занесло на скорости, должна установить экспертиза.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку