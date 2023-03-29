Пара на глазах у студентов занялась сексом в университете внутренних дел в Днепре: развратников ищут (видео)

Студенты говорят, что на видео – абитуриент, который пришел на день открытых дверей.

В Днепропетровском государственном университете внутренних дел (ДГУВД) произошел скандал из-за развратного поведения в стенах учебного заведения. В Сеть попало видео, на котором пара занимается сексом на подоконнике учебного корпуса. Его сняли студенты с окон напротив и распространили местными телеграм-каналами.

Пока в комментариях в соцсетях насмехаются над видео, в университете заявили о начале служебной проверки. Однако говорят, что, по предварительной информации, среди людей на скандальном видео нет их преподавателей или студентов.

Как посторонние лица могли попасть в университет внутренних дел в администрации не комментируют.

"У нас продолжается в университете служебное расследование. Все обстоятельства выясняются. И уже по результатам служебного расследования мы сможем сделать официальное заявление. Догадки я не буду никакие передавать, потому что оперировать можем только фактами. Факты будут после служебного расследования", — сообщили ТСН.ua в отделе связей с общественностью ДГУВД.

По словам бывшей студентки университета Анастасии, кабинет, где произошел инцидент, всегда закрыт на ключ. Его под подпись выдает методист.

"В режимный объект проникли два человека и никто не остановил их? Хорошая полиция сейчас. Это шестой этаж, где кабинеты всегда на ключ закрыты. Ключ под подпись предоставляет методист. "Посторонние" получили у методистов ключ от двери аудитории учебной? Или это кабинет госпожи С*****нко порноклубом? Хотя бы правдивое придумали", — отметила женщина под заявлением университета в Facebook.

Скриншот с Facebook

По данным ТСН.ua, студенты учебного заведения между собой обсуждают, что парень на видео — абитуриент, который пришел на день открытых дверей в университет.

Фото с телеграмм-канала "ХД Днепр"

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