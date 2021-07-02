Парад на каблуках: курсанткам разрешили не чеканить шаг и поднимать ногу ниже

На параде ко Дню Независимости девушки-военнослужащие пойдут в юбочках, но в другой обуви.

Решение министерства обороны Украины вывести на парад ко Дню Независимости женщин-военнослужащих в обуви на каблуках вызвало большой резонанс в обществе. В частности, народные депутата и представительницы правительства назвали такой марш издевательством над женщинами. О том, как тренируются шагать на каблуках украинские солдатки и изменится ли их обувь на параде, говорится 2 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Как признаются курсантки, которым приходится под барабанную дробь тянуть носок, маршировать на каблуках значительно труднее. При таком шаге увеличивается нагрузка на опорную ногу, которую надо держать прямой, поэтому некоторые шатаются или хватаются за соседок.

Маршир в такой обуви уже раскритиковали народные депутаты в украинском парламенте. Они демонстративно принесли в Верховную Раду туфли на шпильках и обложили ими присутствующего в парламенте министра обороны Андрея Тарана.

Впоследствии в пресс-службе Минообороны отреагировали на этот протест, объяснив, что изменение обуви придумали раньше — при министре Полтораке, когда была утверждена новая военная форма с парадным вариантом для женщин — с юбкой и каблуками на туфлях и сапожках. Однако, в последний раз, когда военнослужащие женщины маршировали на параде 2018 года, они были в штанах и удобных берцах.

Сторонники новой формы утверждают, что обувь на каблуках для женщин-военных не является отечественной выдумкой, а всемирной практикой. На парадах в других странах, мол, женщины тоже идут на каблуках — в Японии, Великобритании или Китае.

В то же время военные эксперты отмечают, что в такой обуви женщины не чеканят шаг, а маршируют более деликатно.

"Если посмотреть любой парад в любой стране мира, то там нет таких требований к строевому шагу, когда его надо чеканить и тянуть носок. Одежду для парада тоже подбирают получше, потому что это не издевательство над военнослужащими, а демонстрация собственной армии", — заметил по этому поводу эксперт Олег Жданов.

Курсантки, которые будут участвовать в параде, уверяют, что их также уже обучают шагать иначе, в частности, на каблуках советуют поднимать ногу ниже. К тому же они хоть и пойдут в юбочках, но обувь обещают немного другую — на более низком каблуке и на шнурках. Пока же они тренируются в той, какая есть.

Новости Украины: удобно ли курсанткам тренироваться в обуви на каблуках

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