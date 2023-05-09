Парад проигрыша в Москве: музейные танки, свадебные генералы и аналогов действительно нет

Победобесеет на костях: без авиации, со старыми танками Т-34 и уже без криков "можем повторить" – так прошел парад проигрыша в Москве для Путина.

К 9 мая Россия готовилась. И речь не о параде победоносства на костях, который устроил кремлевский "фюрер" в Москве на Красной площади. В течение нескольких недель враг беспощадно обстреливал Украину всем, чем только можно. Только за два дня до 9 мая Россия запустила по Украине почти 60 "шахедов", 25 "Калибров" и ракет Х-101/Х-555. От взрывов содрогались Днепр, Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье, Сумщина и Черниговщина. И, по информации руководителя объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк, враг до сих пор держит в Черном море пять ракетоносителей с 28 "Калибрами".

Пока Украина и ЕС праздновали День Европы, а в Киев приехала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, кремлевскому "фюреру" конечно же хотелось показать именно на 9 мая, что ничего не происходит, самой большой со времен Второй мировой войны в Европе, которую развязала именно Москва, нет, Россия не в полной международной изоляции и можно дальше продолжать кричать "можем повторить". Но как же это скажешь, когда российская "спецоперация" о "Киеве за три дня" превратилась в 200 тыс. трупов россиян, катастрофические санкции и ордер на арест Международного уголовного суда.

ТСН.ua следил за парадом проигрыша в Москве 9 мая и собрал главные заявления кремлевского военного преступника и самые громкие и смешные ляпы врага.

Из своего парада поединка на 9 мая российские военные преступники пытались сделать настоящий триллер с элементами драмы, устроив 3 мая атаку дронов прямо на Кремль. Вечно обеспокоенный пресс-секретарь российского президента Песков тогда в спешке заявил, что Путин не пострадал. Ну, а во всем этом обвинили конечно Украину. Хотя всем было понятно, кто настоящий адресат этого кино – Запад, потому что детали этого инцидента российская пропаганда начала разгонять только после обеда на следующий день. Ждали, пока США проснутся.

Якобы именно из-за этой атаки дронами Кремль решил засекретить подготовку к параду на Красной площади. Хотя все предыдущие годы репетиции транслировались в выпусках новостей на федеральных каналах. Ну, и, конечно же, подрыв машины пропагандиста Захара Прилепина, которому переломило обе ноги, и в этом опять же обвинили Украину, заставил заметно нервничать его коллег по цеху – Соловьеву, Симонян и Скабееву.

За час до начала шабаша в Москве 9 мая журналисты российского телеканала "Звезда", подчиненного Минобороны РФ, сдержали с Красной площади о якобы проезде новых танков Т-14 "Армата", Т-90М "Прорыв", бронетранспортеров и даже "Искандеров" ". А на самом деле, кроме музейного танка Т-34, который производили на заводе в Харькове, не было ни одной "новинки" российского оборонпрома. А воздушную часть парада вообще отменили. Да и сами россияне пишут, что такого короткого парада в Москве еще никогда не было – всего 40 минут.

Конечно, если сравнивать этот парад с прошлогодним шабашем на Красной площади 9 мая, когда Путин сидел в полном одиночестве, закутавшись в одеяло, то в этот раз это был просто "триумф". Северокорейский диктатор Ким Чен Ин направил ему телеграмму. А лично в Москву приехали самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Однако Токаев, Пашинян и Рахмон отказались повесить колорадские ленты. Лукашенко и тот сделал это только перед возложением цветов.

Как сообщила российская пропаганда, в шабаше на Красной площади в Москве участвовало 530 солдат, воюющих против Украины. И на них Путин в своем выступлении сделал особый акцент, как и на том, что против России оказывается развязавшаяся война.

"Против нашей родины снова развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", — заявил Путин с трибуны на Красной площади.

На парад кремлевский "фюрер" прибыл в окружении кучи охранников, один из них был с черным чемоданчиком в руках. Вероятно, это ядерный чемоданчик, о котором, кстати, всегда говорит кремлевская пропаганда, показывая его в новостях на федеральных каналах. В последний раз пропагандисты о ней вспоминали, когда Путин ездил на оккупированные украинские территории, мол, в случае чего, ядерное оружие всегда с ним.

Вспомнил кремлевский преступник и о своих давних образах на Запад, обвиняя в распространенные "идеологии преимущества", провоцировании "кровавых конфликтов", "русофобии" и "уничтожении традиционных семейных ценностей, делающих человека человеком".

"Их цель, и здесь нет ничего нового, — добиться уничтожения и распада нашей страны. Перечеркнуть итоги Второй мировой войны. Конечно сломать систему глобальной безопасности и международного права... Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота". …", — заявил Путин, который уже после парада испугался и не знал, куда бежать, когда на Красной площади раздался странный громкий "хлопок".

По сути, как видим, ничего нового. Разродился постом в Twitter, который так беспощадно критиковал, и сумасшедший Дмитрий Медведев, угрожая "взломать отвратительный бандеровский неонацизм, который лелеют наследники третьего рейха в ЕС". Наверное, Медведев апеллировал к тем в ЕС, кто запрещает колорадские ленты и флаги СССР. Послу РФ в Польше возмущенные люди вообще не дали возложить цветы на кладбище в Варшаве, включив сиренку воздушной тревоги. А на стене замка в эстонской Нарве на границе с Россией 9 мая появился плакат с изображением Путина и надписью, что он военный преступник.

"9 мая Путин разместит своих солдат, танки и ракеты в Москве. Нас не запугать такой силой. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Российский актер, пропагандист и ценитель РПЦ Иван Охлобыстин, которого журналисты поймали на Красной площади после парада, сказал, что "победа неизбежна, мы обречены быть победителями". Да, единственное правдивое утверждение в этой фразе – это обреченность. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Путин должен принимать на Красной площади мертвых оккупантов, "бесславно и без чести погибших в Украине".

Кустарник к костру именно во время парада в Москве подбросил еще один известный военный преступник Пригожин. Нет, он не стал снова говорить, что выходит из Бахмута вместе со своими "вагнеровцами" 10 мая. Зато начал угрожать Путину рассказать всю правду о том, что же происходит на фронте, если им не дадут боеприпасов.

Ну и еще несколько сюрпризов для Путина приберегли США и Великобритания. 9 мая стало известно, что официальный Лондон, по сообщениям СМИ, готов предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, в поставках которых Вашингтон Киеву все еще отказывает. Ну а сами США планируют выделить Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности на $1,2 млрд.