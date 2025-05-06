Парад в Москве 9 мая: генерал рассказал, что для Украины законная цель

Игорь Романенко / © Радио Свобода

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Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко считает, что 9 мая Украина может запустить по Москве беспилотники, чтобы парализовать работу аэропортов.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Игорь Романенко отметил, что Россия не соблюдает условия перемирия, которое сама и объявила. Он добавил, что парад в Москве — это законная цель во время войны.

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«Это дает нам возможность уже с 7 мая отвечать на такие действия противника. И совсем не обязательно ракетным ударом по Москве, хотя военная техника и живая сила во время парада — это законная военная цель по правилам ведения войны. Можно устроить так, что вокруг российских аэродромов в эти дни просто будут кружить „неизвестные дроны“. Этого будет достаточно, чтобы российские аэропорты прекратили работу, а это важно, поскольку в Москву должны прибыть на парад немногочисленные гости из других стран. Такими действиями мы дадим понять, что россияне не придерживаются предложенных предложений от американцев и собственных обещаний. Кстати, позиция Украины не соглашаться на трехсуточное перемирие, а предлагать 30-дневное прекращение боевых действий, согласована с США и европейскими партнерами», — подчеркивает эксперт.

Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине: эксперт Романенко рассказал о «датах Х» и угрозах России уничтожить Киев 10 мая