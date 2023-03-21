Парализовали врага дерзостью: вертолетчики и разведка рассекретили детали полетов на окруженную "Азовсталь"

Из 16 вертолётов, которым удалось невозможное – долететь до "Азовстали", два навсегда остались в небе.

Ровно год назад в этот день прошел первый полет спасательной спецоперации к окруженной "Азовстали". Полная секретность, сверхнизкий полет под прицелом вражеских ПВО. И все ради спасения наших стальных воинов, державших тогда последний форпост Мариуполя – "Азовсталь". Фактически без медикаментов, без еды и без вооружения.

Как происходила эта секретная миссия, спасшая сотни жизней, до сих пор было известно очень мало подробностей. Но сейчас есть возможность услышать их из уст тех, кто творил эту историю, говорится в сюжете ТСН.

Об этой миссии говорили "невыполнимая", но все выстраивались в очередь, чтобы ее выполнить. Рискуя собственными жизнями, чтобы спасти других. Это одна большая история, но в этой истории есть множество маленьких историй. Истории прилетевших с неба – в окруженную "Азовсталь".

Эта беспрецедентная спасательная операция началась, когда до мариупольского гарнизона не оставалось путей ни по суше, ни по морю. Когда в подземелье "Азовстали" заканчивались боеприпасы, еда, а десятки раненых воинов без медикаментов и эвакуации были обречены. И вся надежда была на небо.

19 марта 2022 года.

"Общий замысел был под руководством Главного управления разведки Минобороны — генерала Буданова. После чего мы получили задачи, приступили к более детальному планированию, взаимодействию, построению маршрутов", — рассказал спецназовец ГУР.

Этот спецназовец отвечал за планирование миссии. С каждой группой, в состав которой входили разведчики и лётчики, разрабатывал уникальный маршрут.

"Надо было так просчитать все, чтобы до минуты. И каждый должен был осознавать четко, чем он должен заниматься", – рассказал разведчик.

Первый полет должен был состояться 20 марта, но его пришлось отложить.

"Состоялся слив информации и на точке, где мы должны были садиться, зашли штурмовики и начали обстреливать место посадки. Нас старший группы собрал в этой комнате и поставил задачу: мы сейчас все расходимся в курилку, часть – в столовую, и должны сделать имитации звонков якобы домой своим женам. "Алло, Маша, задача отменяется. Вылетаем в Киев, завтра будем дома". После выехали на конспиративные квартиры в Днепре. Переночевали там и в 4 утра погрузились неожиданно для всех и полетели", – рассказал спецназовец ГУР Минобороны "Флинт".

21 марта 2022 года.

На рассвете первые два вертолета поднялись в небо. На одном из них был "Флинт". Вспоминает, как парализовали россиян своей дерзостью: только представьте, над вражескими позициями несется авиация с украинскими флагами.

"Здесь сыграла в частности часть пропаганды, которую РФ проводила среди своих военнослужащих. Они уверяли, что в Украине уже не существует ни авиации, ни… Все поражено в первые дни. Я понимаю состояние тех людей, которых мы видели, пролетая над их окопами (смеется – ред.)", – рассказал "Флинт".

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Первый полет удался, успешно доставив груз в Мариуполь. Но главное было даже не это. Ребята выполнили ключевую задачу – доказали, что это вообще возможно.

"Один из бойцов сказал: "Я не знаю, откуда вы прилетели, но вы к нам прилетели с небес!" – вспомнил спецназовец.

Ребята, которые были накануне там, показали все. Даже показали видео, как они там садились.

Эти летчики должны были выполнить следующие полеты – 28 и 31 марта. 51-летний Виталий – один из асов армейской авиации – имеет 5000 часов налета. Но в тот час и 17 минут – именно столько занимала дорога в одну сторону из Днепра в Мариуполь – запомнил на всю жизнь.

"Все было впервые. Таких эмоций я не получал никогда в жизни. Я постоянно, когда мы летели, я Диму – своего второго пилота – вообще-то железные люди – Влад, Дима… Все. Я постоянно спрашивал у него: "Дима, сколько до моря? Столько то. Сколько до моря? Столько то", – рассказал пилот 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" Виталий Пляка.

Скриншот с видео

Его коллега 23-летний Влад на тот момент – выпускник лётного университета – с минимальным опытом. Летчик-штурман отвечал за маршрут экипажа.

"Сложность в этом полете была такая, что не сильно была хорошая погода. Темная ночь была. В очках ночного видения. Было очень плохо видно. Моментами моросил снег с дождем. Я как летчик-штурман должен подсказывать ему, что впереди есть ЛЭП, сухостой, деревья. Должен ему заранее оповестить, чтобы он выполнил этот маневр. Летел он на высоте минимальной. Высота у нас была 5 метров. Максимально – когда мы перепрыгивали высокие ЛЭПы – это 17 метров было", – рассказал летчик-штурман Влад.

Полет на критически малой высоте в несколько метров помогал скрыться от враждеских ПВО.

"В частности, это были такие опасные средства как "Панцирь", "Тор" и "Оса". Они строили маршрут таким образом, чтобы не заходить в зону поражения этих ПВО", – рассказал пилот.

Офицеры ГУР придумали план, как скрыть рев двигателя, чтобы борт стал невидимкой.

"На момент пересечения линии боевого столкновения, поскольку все полеты почти совершались в вечернее время, в ночное или утреннее время, нужно было на линии боевого столкновения создать отвлекающий маневр, а также шум, чтобы прикрыть переход наших вертолетов", — рассказал представитель разведки.

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"В то время, когда мы пересекали линию фронта, все так было рассчитано – за минуту до нашего пересечения работала наша артиллерия. Ка*апов отвлекали", – рассказал пилот Виталий.

Перед полетом со всех вертолётов снимали лишние железки, чтобы больше поместилось груза для воинов Мариуполя.

"Внутри был полностью вертолет – отсутствует все лишнее. Плюс к тому внешние подвески на пилонах – мы их тоже снимали, когда туда летели", – вспомнил пилот Виталий.

"Мы знали четко, что когда-то этот коридор возможностей будет закрыт. Мы должны были как можно больше передать вооружения, материальных средств ребятам", — отметил представитель разведки.

За безопасность экипажа на протяжении всего пути отвечали спецназовцы ГУР. Они должны были отстреливать все атаки врага из пулеметов. Спецназовец на позывной "Нитро" был одним из них.

"Это как шутка, но ее включили и больше не выключали. Музыка. Именно эта мелодия почему-то звучала в моей голове и сопровождала во время полета", — вспомнил спецназовец.

"Нитро" летел в одной колонне с Владом.

"Мы познакомились на предполетном инструктаже. 31 марта к "Азовстали" прилетело наибольшее количество вертолетов — аж пять. С пятью тоннами груза, боеприпасами, "Старлинками" и лекарствами", — рассказал "Нитро".

"Многие военнослужащие выехали на автобусах, машинах, на чем могли. Один даже был такой военнослужащий – вот так выбежал к нам и просто лег так перед вертолетом и раскрылся. Это были поразительные такие эмоции, моменты. Это просто капец", – рассказал штурман Влад.

Признательные лица воинов не забудет и летчик Виталий.

"Когда мы были на "Азовстале", ни одного обреченного лица я там не видел. Ребята в аду, а у них в глазах надежда. Они видят, что их не забыли. Был старший на площадке и он как-то старался, чтобы ребята спешили. И я так руками, говорю: "Не торопитесь. Опомнитесь. Не спешите, мы будем стоять столько, сколько нужно, и заберем всех". Это заняло семь минут", – рассказал лётчик.

Обратная дорога была сложнее для всех. На борту – тяжелораненые военнослужащие.

Скриншот с видео

"Мой борт перевозил 16 раненых, из которых пять были на носилках. Те, которые были на носилках, были в тяжелом состоянии. Заполнили полностью все пространство, даже хвостовую часть", — рассказал "Нитро".

Эти кадры штурман Влад снял по дороге из "Азовстали" за мгновение до того, как их вертолеты начали обстреливать россияне.

"В один момент просто разворачиваю голову вправо, а там берег шел и такой наклон, и с того берега увидел желтое пятно, которое летит на нас. Сразу командир ответил. Говорю: "Командир, ракета летит сзади". Быстро нажал кнопку "кув" ", чтобы — отстрелы тепловых ловушек. Маневрировали, как могли только. Разные крены вариации — влево, вправо, чтобы увернуться от ракет. Удар сам прозвучал сзади хвоста. Нас сильно пошатнуло. Немножко снизились. Командир сразу к бортовому технику говорит: "Параметры, параметры, параметры", – рассказал штурман Влад.

Скриншот с видео

Противник применил зенитную установку. Начал обстреливать вертолеты, которые шли на взлет. То есть он находился на высоте и начал обстреливать борта, которые начали взлетать. Я четко определил местоположение, точку, из которой происходит это огневое поражение, и применил огневое средство. Ориентировочно – от 600 до 700 метров", – описал события "Нитро".

"У нас на каждом борту был еще ГУРовец-стрелок. И я увидел именно этот момент, когда с ведущего борта начал стрелять ГУРовец-бортстрелок. И в тот момент он погасил того сидящего там стрелка и после того закончились выстрелы. Когда уже довертывался на сам берег, когда выпрыгивал с моря на берег, ведущий борт увидел, что справа горит пламя. Это был сбитый борт. Наш", — рассказал штурман Влад.

Из 16 вертолётов, которым удалось невозможное – долететь до "Азовстали", два навсегда остались в небе.

"Мы всех этих ребят помним и пилотов, и наших пилотов. И они – в нашем сердце навсегда", – отметил "Флинт".

"Они будут у нас здесь и здесь (показывает на сердце – ред.). Их память будет жить вечно, потому что мы ее будем передавать", – рассказал лётчик Виталий.

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"Когда враг будет пересматривать это интервью, мне хочется, чтобы он обратил внимание на этот флаг. Каждый украинец готов отдать свою жизнь за этот флаг", — подчеркнул "Нитро".

Авиапрорыв в Мариуполь – это шесть успешных полетов. Последний прошел 5 апреля. Но попытки прорваться снова и снова не прекращались до середины мая.

"Перед полетом гладим "ласточку" и вот так целуем. После полета каждый из экипажа сделал это – просто погладил и поблагодарил машину", – вспомнил штурман Влад.

Тот подвиг в небе навсегда изменил представление всех о "невозможном".

Напомним, в начале марта издание CNN описало, как небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады "Азовстали". В частности, среди украинских переговорщиков были нардеп Александр Ковалев и представитель ГУР.

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