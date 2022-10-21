Параллели войн в Афганистане и Украине: военный эксперт озвучил печальный прогноз для России

По мнению Олега Жданова, эти две войны похожи тем, что они обе способствовали обвалу экономики – там Советского Союза, здесь – России.

Если проводить параллель войн в Афганистане и Украине, то она начинается с того, что ни Советский Союз, ни Российская Федерация не рассчитывали, что эта война будет длиться так долго.

Эти две войны похожи тем, что они обе способствовали обвалу экономики – там Советского Союза, здесь – России.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 21 октября.

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"Советский Союз вынужден был наращивать усилия и вводить туда целую 40-ю армию, в Афганистан. И разворачивать там масштабные боевые действия. Также Россия вынуждена была формировать и вводить в Украину все имеющиеся у них резервы", — сказал он.

По словам Жданова, то, что сейчас воюет в Украине, является частичными остатками регулярной армии Российской Федерации.

"В Афганистане масштаб был меньше, поэтому Советскому Союзу хватило и войск, и техники для введения. Но тогда Советский Союз не готов был к маневренной войне, Российская Федерация сегодня тоже не готова к ведению маневренной войны", — отметил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что единственное отличие – что там подрыв боевого могущества, боевых потенциалов Советского Союза все же не сказался.

"Афганская война не смогла повлиять, она была столь незначительной – когда одна армия воевала, а вторая армия была ее резервом, и за счет этого постоянно все менялось, и туда только поставляли технику и личный состав, для масштабов Советского Союза — это был вооруженный конфликт. Единственное, что заставило (вывести войска из Афганистана - ред.) — это падение экономики и социальные настроения, потому что война в Афганистане начала становится в обществе непопулярной", — пояснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что в этой войне в Российской Федерации масштабы оказались гораздо больше.

"На сегодняшний день в составе сухопутных войск России нет ни одной армии, которая не была бы вовлечена в войну. Можно сказать, что все сухопутные войска представлены и воюют на территории Украины. В том числе мы даже захватили часть соединений и частей флотов, то есть военно-морских сил Российской Федерации", – отметил он.

По словам Олега Жданова, тогда падение экономического могущества вынудило Советский Союз вывести войска из Афганистана, прекратить эту войну. Но падения экономики уже было не остановить, и Союз начал рассыпаться, расползаться по швам.

"А здесь, наоборот, война подорвала экономику Российской Федерации, плюс санкции, которые введены против России. И получается, что фактически здесь все вооруженные силы задействованы. И экономика обрушивается в том числе из-за мобилизационных мер, из-за того, что они выгребают рабочую силу с предприятий", — добавил он.

По мнению Жданова, есть небольшие отличия в масштабах боевых действий, в масштабах применения армии, но можно сказать, что эти две войны похожи.

"Похожи тем, что они обе способствовали обвалу экономики – там Советского Союза, здесь – России. Там это привело к развалу Советского Союза, здесь это может привести к развалу Российской Федерации. Так что – поживем-увидим. Я думаю, что осталось совсем недолго до начала апофеоза, который уже начинается в России в плане развала пока государственного аппарата по управлению Российской Федерацией", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, 21 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что через несколько месяцев Украина существенно усилит воздушную оборону.