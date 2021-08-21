Парашютисты станцевали в небе гопак: в Днепропетровской области состоялся воздушный фестиваль

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году фестиваля не было.

После двухлетнего паузы традиционный воздушный фестиваль "Свободное небо" вновь собрал в Днепропетровской области тысячи гостей со всей Украины. Самолеты и вертолеты, рисующие в небе, и огромный флаг над облаками — на этот раз поднимали в честь 30-летия Независимости Украины.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Гопак в небе — казалось бы невозможно. Впрочем, группа из 16 парашютистов выполнила его на высоте больше чем четыре километра. На выступление — лишь минута. Все расписано по секундам. На землю садятся филигранно — в нескольких метрах от зрителей.

Самому младшему участнику команды Денису Богуцкому только 15 лет, а у него уже три сотни прыжков. Признается, танцевать умеет только в небе.

"Тебя правит поток, а не твои силы. Изменение высоты там тоже есть. И изменение направления — тоже есть. Все нужно контролировать", — говорит парашютист.

Другие парашютисты разворачивают в небе огромные флаги. Государственный флаг размером 9 на 12 метров. На высоте нескольких километров ребят ощутимо сносит ветер, впрочем приземлиться в запланированной точке удается.

Зрелищная часть авиашоу — реактивные самолеты. В небе пилоты рисуют круги, бочки и петли. А потом расписывают эти фигуры желто-голубым дымом.

После двухлетнего перерыва на шоу собралось 40 тысяч человек. Победителей не определяли — затаив дыхание, несколько часов не сводили глаз с неба.

Новости Украины: в Днепропетровской области парашютисты выполнили гопак на высоте более 4 километра

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