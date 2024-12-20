Парень рассказал, как он по заказу России устраивал диверсии: "Куратор говорил – Слава Украине!"

Российские спецслужбы охотятся за украинскими подростками и предлагают им совершать диверсии. Более трехсот различных диверсий совершено за этот год и значительная часть случаев – это дело детских рук.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Подросток рассказал, как его завербовали россияне

Украинских подростков все чаще используют российские спецслужбы.

Одного из подозреваемых привозят на интервью под конвоем из СИЗО. Дане – 17, он – сирота, его вырастила родственница мамы. Учился на сварщика, работал грузчиком, официантом. Постоянно искал подработки. Хотелось купить крутые кроссовки, технику, иметь деньги на развлечения. Очередная работа нашла его сама в телеграме.

"Вышли через телеграм, позвонили, спросили, нужна ли работа", – говорит он.

Ему предложили тысячу долларов за поджог "Укрпочты". То, что это может быть заданием спецслужбы России, говорит, даже не догадывался.

"Сказал, что "Укрпочта" раздает повестки обычным людям. Приходит обычный человек, а ему повестка, и борются с этим в Украине. Надо разбить окно, залить бензин, поджечь тряпку, бросить и убегать. И видео снимать где-то 5 секунд. Говорил "Слава Украине!", давай, все будет хорошо, все будет четко", – говорит Даниил.

Таким образом Даниил сжег два отделения "Укрпочты" в разных городах. Получал деньги на такси, покупку воспламеняющихся смесей, аренду квартиры. После второго поджога он якобы прошел проверку первого куратора ФСБ и его передали на другой уровень.

Задание от куратора ФСБ

"Звонит куратор и говорит – со мной хочет связаться другой человек. Будешь работать на него. Я говорю – мы все закончили. Он говорит – не переживай, вся СБУ под ним ходит. Если надо деньги, то он спокойно сбросит. Надо поехать в лес, забрать бутылку. Она была перемотана серым малярным скотчем, телефон примотан, гвозди, провода торчат", – говорит он.

Бутылку следовало заложить по адресу, который назовет новый куратор. За это задание ему пообещали 8 тысяч долларов – фантастические деньги для парня, которых он так и не получил.

Подросток заложил бутылку со взрывчаткой под забор одного из отделений полиции. Взрывчатку пустили в действие дистанционно. Это было 15:00 – довольно оживленная улица, здесь ходят люди, ездят машины, напротив детский сад. Когда Даниил услышал взрыв, то по-настоящему испугался. Его куратор сказал, что все – назад дороги нет. Он глубоко в этой системе, теперь должен выполнять все последующие задания. А если будет дурить, то пострадают и он, и его семья.

Следующим заданием было купить все ингредиенты и изготовить взрывчатку. Разговоры стали острее, куратор контролировал почти каждый шаг и постоянно сыпал угрозами. Запугивание – обычная тактика вербовщика.

"Сбросил мое досье, имя, фамилию, карточку, номер телефона. Сказал, что достаточно полторы тысячи долларов, чтобы меня изнасиловали. К нам под дверь приходили какие-то люди. Я понял, что все очень плохо для меня", – говорит парень.

Подрыв самодельной взрывчатки планировался на юге Украины с требованием, чтобы на этот раз были жертвы.

Место теракта

Как ФСБ вербует детей

История Даниила – это классика работы ФСБ с украинскими детьми. Вербовать их для диверсий начали с весны этого года. Основная платформа для рекрутинга – телеграм. Российские спецслужбы ищут детей от 12 лет. Все начинается с небольших задач – преимущественно поджогов машин. Даже не всегда важно, чтобы они действительно принадлежали военным, главное – картинка.

Со временем задания от вражеских спецслужб для детей усложняются: подросткам приказывают жечь отделения ТЦК, взрывать полицейские участки и релейные шкафы на железной дороге. У этих преступлений нет идеологической составляющей. Их движущая сила – деньги.

Использовать детей во время вооруженных конфликтов – не ноу-хау россиян. Однако спецслужбы государства-агрессора усовершенствовали этот метод. Чтобы завербовать детей, теперь необязательно с ними лично контактировать.

Кризисный психолог Сергей Михайлик говорит: под прицелом – подростки от 12 лет. Возраст – идеальный для манипуляций, когда разрушаются авторитеты родителей, хочется бунта и адреналина.

"Сначала расшатывают авторитеты для подростка – что тебе дало государство? Мы все живем, посмотри, что делается на улицах. Сначала психологическое давление. А потом подталкивают к действиям", – говорит психолог.

У подростков только начинает формироваться критическое мышление и почти не выстроена цепочка – причина и последствия.

Кризисный психолог говорит – это именно работа родителей: объяснить ребенку, что легких денег не бывает.

Для российских спецслужб дети – марионетки, прежде всего в информационно-психологических операциях. Их задача – сформировать мнение, что внутри Украины существует партизанское пророссийское движение.

Что говорят в СБУ

Почти всех детей, совершивших поджоги или подрывы, находят правоохранители через несколько дней после преступления. За последние 9 месяцев зафиксировано 300 человек, совершавших диверсии по заказу российских спецслужб. 250 из них уже выдвинуты подозрения. Остальные – в процессе документирования.

"Пока нет ни одного случая, когда бы СБУ или Национальная полиция не нашли и не задержали поджигателя. Уголовная ответственность за диверсию или теракт, а именно так квалифицируются эти преступления, предусматривает лишение свободы до пожизненного заключения и наступает с 14 лет", – говорит представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Артём Дехтяренко / Фото: скриншот с видео

Через завербованных детей идентифицируют их российских кураторов. Им заочно выдвинуты подозрения и они будут объявлены в международный розыск.

Между тем, чтобы действовать на опережение, Служба безопасности Украины запустила чат-бот – "Спали эфесбиста". Анонимно здесь можно сообщить о предложении совершить диверсию. Все эти сообщения проверяет Служба безопасности. А родителей подростков призывают проверить их телефоны, чтобы обещание легких денег не превратилось в реальный тюремный срок.

Читайте также: