Парень сделал предложение любимой на самолете "Мрия": как из-за войны изменилась жизнь влюбленных

Парень сделал предложение своей любимой на крупнейшем самолете "Мрия". Уникальная помолвка была еще до полномасштабного вторжения. После – россияне уничтожили самый большой в мире самолет.

Молодожены, свидетелем любви которых стала "Мрия", накануне наконец-то обручились.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Юные медики Марк и Аня наконец-то поженились. Эту пару журналисты снимали в прошлом году, когда выпуск ТСН посвящали крупнейшему самолету мира — "Мечты". Ибо на этом самолете Марк сделал предложение своей любимой.

Сценарий такого признания молодой человек придумал, когда увидел, как "Мрия" поздравляла Украину с Днем независимости. Тогда он обходил и обзвонил все офисы Антонова, вышел на главного пилота, который наконец-то помог осуществить мечту на "Мрии".

Признание на "Мечты"

Тогда молодожены пообещали Антонову, что никому видео признание не будут показывать, потому что стратегический объект, а здесь гражданские.

Все сменила великая война. Российские оккупанты уничтожили "Мрию". Влюбленные взяли разрешение у Антонова обнародовать видео и попали в национальный реестр рекордов.

Марк – челюстно-лицевой хирург, мобилизовался. В настоящее время работает в военном госпитале в Житомире. И даже на службе Марк в деталях спланировал свадебную церемонию. Он создал презентацию их пары, обратился за поддержкой и помощью в разные компании. И им пошли на встречу. Даже, кольца с особой гравировкой – деревом жизни.

У пары медиков, заручившихся на "Мрии", свершилась свадьба мечты. Командование Марку дало 16 дней отпуска. Дальше он вернется в госпиталь. Сейчас их величайшая мечта — чаще видеться и больше быть вместе. А для этого должна сбыться мечта всех украинцев.

Свадьба Марка и Ани

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