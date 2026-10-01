Парикмахер из Черновцов пошла защищать Украину: младший лейтенант Олеся рассказала свою историю

Военная рассказала о ранении и спасении / © ТСН

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Мать двоих детей всю жизнь работала парикмахером в Черновцах, а в 2023 году пошла в армию. После тяжелых ранений она снова вернулась на службу, однако последствия глубоких ожогов до сих пор дают о себе знать.

В Днепре восстановливают кожу младшего лейтенанта Олеси. Это происходит в рамках всеукраинского проекта «Неопалимі», который помогает военным и гражданским вернуть внешнюю красоту.

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Подробнее — в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Лазерное восстановление после тяжелых ранений

Кожу обрабатывают лазером сантиметр за сантиметром. Рука Олеси до сих пор повреждена вследствие ожогов и требует лечения, чтобы она могла свободно двигаться.

«Чтобы восстановить функцию суставов, избавиться от боли, чувства напряженности и жжения. И в целом улучшить эстетический результат, чтобы пациентка могла носить платье с короткими рукавами и вообще чувствовать себя красивой женщиной, которой она и является», — объясняет врач.

Лицо военнослужащей уже полностью восстановлено. Она просит не показывать его, так как до сих пор находится на военной службе.

«Когда случилось ранение, думаешь: слава Богу, что довезли, что жива. А потом: хорошо, что не отрезали, не ампутировали. А потом, как женщина, хочешь, чтобы этого не было, ни единого следа, чтобы никто не говорил, что видно», — делится пережитым Олеся.

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Олеся в армии / © ТСН

От парикмахера в Черновцах — до передовой

Всю жизнь Олеся работала парикмахером в Черновцах. Но в 2023 году она окончательно решила: хочет защищать Украину, как и ее братья.

Женщина выполняла задания на передовой в Донецкой и Харьковской областях, пока не получила тяжелые ранения.

«Я полностью обгорела, загорелась. Сама себя потушила, потому что никого не было. Обгорели верхние дыхательные пути, нижние… И рук я не чувствовала. Было так, будто я в турникете постоянно», — вспоминает военнослужащая.

Долгий путь реабилитации и возвращение в строй

Сначала были операции в Харькове, затем в Черновцах, полгода реабилитации после глубоких ожогов — и пани Олеся наконец вернулась на службу в Днепропетровскую область.

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Уже здесь для нее нашли клинику, которая помогает восстановиться после ранений.

«Все очень индивидуально. Лечение может длиться и три месяца, и шесть, а иногда — даже до двух лет. Все зависит от площади рубца, от его расположения. А также все зависит от того, как часто пациент имеет возможность приезжать к нам», — отмечает специалист клиники.

Только в этой клинике в рамках проекта «Неопалимі» уже оказали помощь сотням раненых военных и гражданских лиц. Все эти процедуры предоставляются совершенно бесплатно.

Пани Олеся продолжает проходить лечение в свободное от службы время и надеется на полное выздоровление, чтобы от страшных ожогов не осталось ни единого следа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Атака на Киев! Что произошло за ночь? Снова начинаются отключения света | ТСН 7:00 1 октября

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