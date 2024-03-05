Париж и Лондон против Берлина: ракеты Taurus, уши ФСБ, шпионский скандал и заблокированная помощь Украине

В четверг, 7 марта, прежде чем Джо Байден обратится к Конгрессу с ежегодным посланием, по другую сторону Атлантики Эммануэль Макрон, по информации французской прессы, собирает лидеров парламентских фракций поговорить об Украине.

После его громкого заявления о возможности отправки в Украину западных войск, которые сразу же бросились опровергать в Вашингтоне и половине европейских столиц, французская Le Monde шокировала еще больше: Париж рассматривает возможность отправки в Украину своего спецназа для защиты определенных украинских территорий и ограничения российских ударов.

Хоть впоследствии Макрон и заявил, что они не воюют против российского народа и прямо сейчас развертывание французских сил в Украине не планируется, все эти сигналы из Парижа заставили Кремль откровенно нервничать, ведь за эти два года полномасштабной войны только Москва, в отличие от Запада, постоянно повышала ставки. ТСН.ua уже писал, как во время обращения к Федеральному собранию Путин заметно импровизировал, а не читал с бумажки, в очередной раз угрожая Западу ядерной войной, если в Украине появятся натовские войска.

Но есть и другие, на кого были направлены громкие сигналы Эммануэля Макрона. Это канцлер Германии, лично блокирующий передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, способных серьезно повредить Керченский мост. На Олафа Шольца уже давят все: лидеры стран-членов ЕС, министры его правительства и депутаты из правящей коалиции в Бундестаге. В Кремле это очень хорошо понимают, поэтому и развернули против Берлина настоящий шпионский скандал с прослушкой разговора офицеров Бундесвера, где обсуждались удары по Керченскому мосту с помощью ракет Taurus, который слила в сеть известная российская пропагандистка Маргарита Симонян.

Но это еще не все подробности противостояния между Макроном и Шольцем, которое длится уже несколько месяцев и напрямую влияет на отсутствие военной помощи Украине со стороны ЕС. Обо всех подробностях серьезной конкуренции между Парижем и Берлином, которыми пользуется Москва, читайте в материале ТСН.ua.

Миллиарды в ОПК: кому достанутся деньги

О противостоянии и конкуренции между Макроном и Шольцем, которая идет уже несколько месяцев, в ЕС говорят уже наверняка все и везде. Politico даже называет это открытой враждой. По мнению Берлина, Париж только делает громкие заявления, а по факту уже предоставил или пообещал Украине военную помощь всего на 640 млн евро (однако французское правительство говорит, что потратило 3,8 млрд евро). Со стороны Германии, по данным Кильского института мировой экономики, – это 17,7 млрд евро.

Подколки Макрона в адрес Шольца на саммите европейских лидеров 26 февраля в Париже о предоставлении Украине "лишь шлемов и спальных мешков", Bloomberg вообще называет "презрением": французские официальные лица говорят, что между Макроном и Шольцем с первого дня знакомства так и не возникло" химии", добавляя, что Макрон не считает Шольца достаточно смелым и амбициозным; близкие помощники немецкого канцлера также признают, что Шольц с Макроном не ладят, однако в Берлине в принципе воспринимают Макрона как монархического деятеля, умеющего произносить грандиозные заявления, но не реализовывать их.

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Украинцы очень хорошо помнят, как за месяц до полномасштабного российского вторжения немцы обещали передать нам 5 тыс. шлемов. Однако сейчас Берлин является вторым после Вашингтона военным донором Украины. Особенно на фоне заблокированной Дональдом Трамом в Конгрессе США военной помощи Киеву на $ 60 млрд. Однако нужно также вслух говорить, что наша военная помощь со стороны ЕС на 5 млрд евро (еще в декабре 2023 года ЕС обсуждал предоставление Украине 20 млрд евро к 2027 году. года, однако венгерский премьер Виктор Орбан и другие заблокировали этот пакет военной поддержки из-за чрезмерного бремени для бюджета блока) также заблокирована из-за конкуренции между Францией и Германией, на чьи же оборонные предприятия пойдут эти миллиарды.

И это в то время, когда Чехия собирает 1,5 млрд евро на закупку 500 тыс. боеприпасов калибра 155-мм и 300 тыс. калибра 122-мм, которые Украина может получить за считанные недели, были бы деньги, потому что ЕС не может выполнить свое обязательство с марта прошлого года предоставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов (на сегодняшний день мы получили чуть более 400 тыс.).

Однако, чем дольше западные лидеры играют в политические игры, завязанные на деньгах, тем более невыгодно положение украинских сил на поле боя. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, "ежедневно мы видим, как россияне продолжают давить и добиваться постепенных территориальных успехов". На днях западные СМИ сообщали, что Киев опасается прорыва Россией нашей обороны к лету, когда Украина должна получить первые истребители F-16. Это совпадает с официальными заявлениями президента Зеленского о подготовке врагом наступления на конец мая – начало лета.

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Тем не менее, еще более натянутыми отношения между Парижем и Берлином стали после заявления Шольца о невозможности предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что это может втянуть Германию в прямую войну с Россией. Об этом канцлер сказал сразу после принятия Бундестагом коалиционной резолюции, призывающей предоставить Киеву "дальнобойные возможности, способные наносить точечные удары глубоко в тылу российского агрессора". Правда, немецкие политики и члены правительства довели ситуацию до полного абсурда, когда в тексте принятого решения само название Taurus не указали, хотя все понимали, что имеется под "дальнобойными возможностями".

Ранее немецкие эксперты объясняли, почему Берлин не передает Киеву эти ракеты.

Во-первых, потому что только Taurus, в отличие от французских SCALP и британских Storm Shadow, способны серьезно поразить Керченский мост, что было бы серьезным ударом по Путину в преддверии его очередных президентских выборов 17 марта.

Во-вторых, Taurus является основной немецкой дальнобойной ракетой и, в отличие от американской ATACAMS (некоторые предоставленные Украине модификации этих ракет Россия уже научилась сбивать – ред.), не проходила модернизацию и обновление, поэтому Берлин опасается, что технологии могут попасть в руки. россиян.

Хотя больше критики, как внутри немецкого политикума, так и со стороны Франции и других стран-членов ЕС, вызвало заявление Шольца о том, что интеграция и использование ракет Taurus украинскими военными якобы требует присутствия в Украине немецких солдат, так же, как это происходит с британскими и французскими системами (очевидно намекая на ракеты Storm Shadow и SCALP – ред.). В британском парламенте слова немецкого канцлера назвали "вопиющим злоупотреблением разведданными, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии" предоставить Украине ракеты Taurus.

"Этот аргумент (о необходимости физического присутствия немецких войск в Украине – ред.) вводит в заблуждение, поскольку системная интеграция для иностранных клиентов осуществляется компанией (MBDA Germany), а не немецким Бундесвером", — говорил еще в январе в комментарии ТСН.ua старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

Но Кремль, наблюдая давление на Шольца со всех сторон, особенно Франции и Британии, по поводу предоставления Украине ракет Taurus, пошел еще дальше. Российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала запись 40-минутного разговора вроде бы офицеров немецких ВВС о передаче Украине ракет Taurus (100 ракет двумя пакетами помощи), поручившей обработать министр обороны Борис Писториус, и возможность ударов этими ракетами по Керченскому мосту. Позже Минобороны ФРГ подтвердило достоверность этого разговора по незащищенной линии, поскольку один из четырех участников звонил из Сингапура по открытому незашифрованному каналу.

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Немецкие СМИ назвали это самым большим шпионским скандалом за многие годы. И это окажет влияние на политический ландшафт Германии, особенно накануне выборов в Европарламент 9 июня и осенью в нескольких немецких землях, добавив баллов крайним правым и левым партиям, выступающим против предоставления Украине ракет Taurus.

Этот случай с перехватом россиянами разговора офицеров немецких ВВС существенно подорвал доверие союзников к Берлину. Европейские СМИ мгновенно вспомнили, как на шпионаже в пользу России недавно попался немецкий разведчик, как российские террористы легко совершали заказные убийства в Берлине, а бывший британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что проникновение российских спецслужб в Германии очень сильно. Даже немецкие медиа, описывая этот шпионский скандал, указывали на "ужасное состояние", царящее в Бундесвере.

Какие еще секреты могли узнать русские? Это открытый вопрос, на который пока нет ответа. Однако есть еще одно, на которое нет ответа Киев: изменил ли Шольц и часть его однопартийцев свою конечную цель в оказании помощи Украине? Макрон ведь недавно четко сказал, что Украина должна выиграть эту войну. В то же время канцлер Германии до сих пор публично считает, что "Россия не должна выиграть, а Украина не должна проиграть". Это в принципе никак не отличается от позиции США. В большом опросе вышедшего на ТСН.ua Центра "Новая Европа" украинских и западных экспертов аналитики отмечали, что после двух лет войны мы оказались именно там, куда нас завела западная стратегия: позволить Украине защищаться, но не побеждать, применяя подход под названием "управление эскалацией".