Парк современной скульптуры под Львовом: как добраться и что интересного можно увидеть

Парк современной скульптуры под Львовом: как добраться и что интересного можно увидеть

Скульптуры современных художников — из металла, камня и даже веток и гипса.

17 гектаров под искусство: парк современной скульптуры под Львовом отметил свою первую годовщину. Праздновали обновленной экспозицией под открытым небом, а также открытием музея Александра Сухолита. О чем создают современные художники — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 13 сентября

Необычные экспонаты в необычном пространстве — оценить современное искусство посетителю здесь предлагают не только визуально. Некоторые экспонаты могут удивить. Вот огромная пуговица — на самом деле об обществе потребителей. Раковина из черепицы — своеобразный памятник моллюска, который переживает все катаклизмы скрытым в домике. А это одна из самых инстаграмных скульптур — под названием "пространство вокруг".

Ухо восемь метров высотой — самая большая скульптура парка 3020. Так автор показал стресс, вызванный постоянным информационным потоком, в котором мы живем.

Скульптуры современных художников — из металла, камня и даже веток и гипса. Некоторые созданы именно здесь. Всего в парке — почти четыре десятка скульптур. Знатоки говорят: это уникальное место, которое объединило новейшие тенденции украинского современного искусства.

К годовщине открытия парка обновили не только экспозицию под открытым небом, но и открыли музей украинского скульптора Александра Сухолита.

Парк современной скульптуры расположился на 17 гектарах. И постоянно пополняется новыми экспонатами. Находится он в 35 километрах от Львова. А чтобы посетить его — предварительно надо зарегистрироваться онлайн.

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Новости Украины: парк современной скульптуры под Львовом празднует свою первую годовщину

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