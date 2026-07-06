Массированные обстрелы со стороны РФ: как выжить в Киеве в условиях баллистической угрозы

Эксперт считает, что в Украине остро не хватает укрытий / © Associated Press

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Эксперт Игорь Мордан объяснил, где лучше укрываться во время ракетных обстрелов. Он добавил, что даже сейчас в Украине остро не хватает качественных укрытий.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

В Украине не хватает качественных укрытий

Проблема с укрытиями в настоящее время остается одной из самых острых в условиях постоянных авиаударов по гражданской инфраструктуре.

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«Проблема с укрытиями очень серьезна — их катастрофически не хватает. Особенно в крупных городах, которые сейчас подвергаются нападениям и разрушениям со стороны России — Сумы, Запорожье, Днепр, Киев. Спасти людей во время массированных атак могут именно сооружения двойного назначения, которые заглублены в землю или полностью подземные: станции метро, подземные переходы, паркинги, торговые центры. Нахождение в таких помещениях гарантирует гораздо большую безопасность, чем пребывание во время ракетного удара в квартире или в подвале панельного дома», — говорит Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

Подземная парковка как надежное убежище: исключения и правила безопасности

Эксперт также отмечает, что подземная парковка, как классическое сооружение двойного назначения, при надлежащих условиях может стать действительно надежным и долговечным убежищем во время очередной массированной ракетной атаки на город.

При этом эксперт упоминает недавний резонансный инцидент в столице, когда вражеское оружие поразило один из объектов гражданской инфраструктуры.

«Да, в Киеве был прямой попадание в парковку на Печерске, когда ракета пробила бетонное перекрытие. Но этот случай — скорее исключение, чем правило. В любом случае во время ракетной атаки находиться в паркинге безопаснее, чем в квартире дома», — сказал Игорь Молодан, эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб».

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Медики и специалисты по безопасности напоминают: при объявлении воздушной тревоги не следует игнорировать сигналы опасности, а нужно немедленно направляться в ближайшие подземные помещения или сооружения двойного назначения.

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