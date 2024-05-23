Парламентские выборы в Британии: кто придет к власти и сохранится любовь Лондона к Киеву

Какие-либо очередные выборы в стране, от помощи которой зависит будущее Украины, обычно вызывают встревоженную волну вопросов: не уменьшится ли зарубежная поддержка украинцев? Объявление даты выборов в Соединенном Королевстве, возможно, провоцирует меньше всего страхов среди украинцев – слишком привыкли, что Британия едва ли не самый стабильный партнер Украины. Это отвечает действительности, но так было не всегда.

Что или влияет на лондонскую поддержку Украины? Чего ждать после парламентских выборов в Британии 4 июля? Читайте дальше в этой статье первого заместителя директора Центра "Новая Европа" Сергея Солодкого.

Британская любовь к Украине не всегда была очевидна для украинцев. В конце 2021 года Центр "Новая Европа" заказал социологический опрос, в котором попросил соотечественников ответить на такой вопрос: кому из зарубежных лидеров они доверяют? Британский премьер-министр Борис Джонсон получил тогда рейтинг доверия примерно в 40%. Однако интереснее был другой показатель: почти 37% украинцев признались, что не знают такого политика, или им трудно определиться с оценкой. Кто бы мог подумать, что уже через несколько месяцев Джонсон станет народным любимцем, в его честь будут называть десерты, его изречения станут крылатыми, песня с упоминанием "премьера Джонсонюка, что танки грыз, как барбарис" станет вирусной. Это маленькая иллюстрация того, как определенные действия и заявления могут превратить зарубежного политика в человека-легенду и народного героя.

Есть еще и второй не менее показательный пример. В 2015 году наша аналитическая команда заказывала серию социологических опросов в разных странах Европы. В частности, мы попросили британцев : назовите аргументы в пользу присоединения и против присоединения Украины к ЕС в будущем?

Почти половина британцев затруднилась назвать ни одного аргумента. Это был самый большой показатель "неведов" по сравнению с другими странами, в которых проводились исследования. Может быть, все дело в британском евроскептицизме? Но ведь такой аргумент фигурировал в опросе (опцию "я против расширения ЕС вообще" тогда выбрало 9% британцев). Наше предположение было довольно печальным: британцы проявляли фактически безразличие и нехватку интереса к внешнеполитической судьбе Украины (причины здесь могут быть разными).

Можем долго перечислять примеры амбициозной повестки дня Лондона по отношению к Украине. Начиная с того, что в Brexit Соединенное Королевство всегда поддерживало будущее членство Украины в ЕС. Британский политикум также выступал за членство Украины в НАТО (по сути с самого начала – с 2002 года, когда Киев впервые об этом заявил официально). Британская дипломатия считается более прогрессивной в предложении ограничительных мер в отношении России. Но символической деталью такой политики было и то, что британские премьер-министры, похоже, игнорировали Украину.

В феврале 2022 года приходилось констатировать, что за 26 лет независимости в Украину состоялся один (!) полноценный визит британского премьер-министра — Джона Мейджора в 1996 году.

Британский истеблишмент всегда находил аргументы, почему украинцы должны с пониманием отнестись к "плотному графику" британских премьеров. До полномасштабного вторжения украинские дипломаты в частных разговорах не раз жаловались, как сложно организовать встречи с британскими партнерами. Вторжение 2022 резко меняет ситуацию – Британия становится одним из чемпионов по поддержке Украины. Зарубежные дипломаты признавались: другие лидеры западных стран завидовали Борису Джонсону, который становится любимцем украинцев. Британия при его правлении первой нарушала западные табу на поставки различного вида вооружения.

Действующий премьер Риши Сунак становится первым, кто поставил подпись под соглашением безопасности с Украиной. Однако дело ли только в именах конкретных политиков? В случае с Джонсоном – возможно. В случае с Сунаком – не факт. Джонсон, став министром иностранных дел в 2016 году, почти сразу же получает имидж активного сторонника Украины. Иногда создавалось впечатление, что он был главным ответственным в Британии за "украинское досье", учитывая озабоченность тогдашнего премьера Терезы Мэй "Брекзитом".

Однако главная гарантия британской поддержки Украины сегодня – это все-таки не Джонсон, Сунак или Кэмерон, а избиратели Соединенного Королевства. Британские политики, даже не имея ни малейшего интереса к нашей части мира, вынуждены учитывать мнение собственных граждан. Важен общественный запрос на масштабную поддержку Украины. Следовательно, впервые в истории украинско-британских отношений можем говорить, что смена правительства или имени премьер-министра не скажется на активном сотрудничестве. Британские политики, дипломаты, журналисты и рядовые граждане – все равно верят в необходимость поддержки Украины.

Последний опрос в Британии показывает: 57% британцев имеют положительное мнение об Украине (из 195 стран, упомянутых в исследовании, Украина находится на 23 месте в рейтинге самых популярных стран). Для сравнения: США на 45-м месте, Индия на 70-м. О России можно и не упоминать – слишком очевидна ее низкая оценка: она расположилась на 174 месте (к стране-агрессорке благосклонно относится 13% британцев).

Ни у кого нет сомнений, что внеочередные выборы 4 июля завершат 12-летний период правления консерваторов. Опросы показывают : 44% британцев готовы отдать свои голоса за лейбористов, только 23% — за консерваторов. Неудивительно, что большинство масс-медиа сразу вышли с материалами на одинаковую тему: чего ожидать от следующего премьер-министра — лидера Лейбористской партии Кира Стармера.

Репутация европейских леваков, обычно более благосклонно относившихся к диалогу с Россией, мало касается британских лейбористов. Руководивший страной в 1997-2007 годах Тони Блэр перенял многие подходы эпохи тетчеризма, на международной арене полностью солидаризировался с "ястребиными" инициативами США (в частности, в военных кампаниях в Афганистане и Ираке). Попытка внедрять политику "третьего пути" – попытка найти золотую середину – отражала общий общественный запрос на ярких, харизматичных политиков. Идеология в 1990-х годах, казалось, больше не играла такого значения, как в период Холодной войны.

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Важно, что Украина общалась с лейбористами во главе со Стармером давно. Да и сам он отвечал взаимностью – в прошлом году лидер лейбористов встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Лидер лейбористов неоднократно обещал поддержку Киеву в случае смены правительства. В этом смысле особенно заметны были не только заявления, но и действия.

Недавно издание The Times опубликовало показательный материал о роли британских политиков в склонении Дональда Трампа к тому, чтобы республиканцы в США в конце концов проголосовали за оказание помощи Украине более $60 млрд. Теневой министр иностранных дел Дэвид Лемми, который, наверное, возглавит внешнеполитическое ведомство, встречался с этой целью с представителями оцепления Трампа. Лемми, как и другие многочисленные британские гости, пытался убедить их, что поддержка Украины отвечает интересам США (один из аргументов – без помощи украинцы долго не продержатся и будущему президенту США придется признать поражение перед Путиным). Важно, что лейбористы в этом плане играли в одной команде с консерваторами – с такой же миссией находились в Штатах многочисленные представители правящей партии. Так, 8 апреля с Трампом встречался министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Внутриполитический консенсус Британии – хороший сигнал для Украины. Готовность британцев служить своего рода представителями украинских интересов в США – еще лучше. Британская дипломатия имеет давние традиции, ее интеллектуальный ресурс бесспорен. Однако, так же бесспорен и тот факт, что ключевым гарантом поддержки Украины остаются именно граждане Британии, чье мнение вынуждены учитывать тамошние политики.