Парламентские выборы в Германии: блок Меркель получил самый низкий результат в истории

Лидируют социал-демократы.

В Германии состоялись парламентские выборы. Ангела Меркель, которая была канцлером последние 16 лет, заявила: после формирования нового правительства уйдет из политики. По данным ексит-полов, с результатом 27,5% голосов лидирует Социал-демократическая партия. Блок Ангелы Меркель ХДС-ХСС имеет 24%. На третьем месте — "Партия зеленых" с результатом почти 15%.

Какова ситуация в Берлине и что говорят в штабах кандидатов — в сюжете ТСН.Ранок 27 сентября.

Отрыв между ХДС/ХСС и социал-демократами минимален. Впрочем, Олаф Шольц все же лидирует. Он убежден: правительство будет формировать именно его партия. "Многие граждане поставили крестик напротив нашей партии. Это означает, что люди хотят смены власти. Хотят, чтобы в следующем канцлера звали Олаф Шольц", — заявил он со сцены штаба социал-демократов в Берлине.

Родной Ангеле Меркель блок ХДС/ХСС имеет минимальный отрыв — это их исторически низкий результат. Армин Лашет заявляет: также хочет стать канцлером и будет собирать парламентскую коалицию вокруг себя. "Мы сделаем все, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. Нам нужна коалиция будущего, которая модернизирует нашу страну", — заявил кандидат на должность федерального канцлера Армин Лашет.



На следующий канцлера сделают эти две партии — зеленые и либералы. "Партия Зеленых" хоть и сама имела амбиции на кресло канцлера, теперь заявляет, что может поддержать и консерваторов и социалистов. Между тем тема изменения климата была одной из главных.

Новости мира: в Германии состоялись парламентские выборы - лидируют блок ХДС-ХСС и социал-демократы

Разговоры о формировании следующего правительства начнутся быстро. Впрочем, продлятся долго. "Возможно, в конце ноября — два месяца. Или мы получим правительство в качестве подарка на Рождество", — говорит бывший председатель Бундестага Вольфганг Тирзе.

Это означает, что последующие недели Ангела Меркель остается на посту как исполняющая обязанности канцлера.

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