Парламентские выборы в Польше: поляризованное общество, главные кандидаты, острые баталии и главный с 1989 года выбор

Но если в воскресенье, 15 октября, ни партия действующей власти, ни оппозиционная политсила не смогут сформировать большинство, очень велик риск досрочных выборов уже весной 2024 года.

Уже в это воскресенье, 15 октября, в Польше состоятся очередные парламентские выборы. Украина наверняка как никто их ждала. Хотя, возможно, так же, как и Германия, потому что обеим нашим странам досталось во время предвыборной кампании от польских политиков, особенно от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС). Стоит лишь вспомнить недавнее заявление польского премьера Матеуша Моравецкого в адрес Владимира Зеленского не слишком доверять Германии, потому что "немцы всегда будут стремиться поладить с россиянами через центральноевропейские государства".

Однако, отвергая всю эту предвыборную риторику, как и яростный спор Киева и Варшавы относительно экспорта украинского зерна, даже дошедшего до ВТО, результаты этих парламентских выборов будут знаковыми как для самой страны, так и для ее соседей и ЕС в целом. Соцопросы свидетельствуют, что шансы ПиС в третий раз сформировать единоличное большинство в парламенте и правительстве почти равны нулю, хотя партия и остается безусловным лидером избирательной гонки. И это отвечает запросу общества: более 60% поляков стремятся к изменениям в правительстве. Однако и оппозиционная "Гражданская коалиция" известного в Украине бывшего премьера Польши Дональда Туска не набирает достаточного для формирования правительства большинства.

Поэтому интрига в том, удастся ли ПиС и Гражданской коалиции склонить на свою сторону меньшие партии, преодолевающие проходной барьер (в Польше для партий это 5%, для блоков – 8%). Для Украины опасность в том, что ПиС может пойти на коалицию с ультраправой "Конфедерацией", которая откровенно антиукраинская. Однако и вариант перевыборов исключать нельзя. Почему именно эти очередные парламентские выборы в Польше так важны? Как их результаты окажут влияние на отношения Украины и Польши? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Политические конфигурации: при любой коалиции Польша будет проукраинской

Прежде чем перейти к партийному анализу, фаворитам этих очередных парламентских выборов в Польше и возможных коалиционных конфигураций, сразу отметим, что такой глубокой поляризации в польском обществе не было, видимо, в течение последних 20 лет. Поляки, говоря об этих выборах, говорят, что не знают, за кого голосовать. Опросы свидетельствуют, что более 20% поляков не определились с выбором (хотя этот процент в последние недели снизился) или не говорят, за кого будут голосовать. Это значительный процент, за который борется как действующая власть, так и оппозиция. В то же время явка на этих выборах обещает быть рекордной – более 80%.

Интересно еще и то, что одновременно с очередными парламентскими выборами в Польше должен состояться и референдум, на который вынесено четыре вопроса: о продаже госимущества иностранцам; повышение пенсионного возраста; польско-белорусской стены на границе; и допуска нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки (на фоне споров с ЕС относительно принятого Брюсселем нового Пакта по миграции и убежищу – ред.). Это, по словам многих экспертов, попытка ПиС мобилизовать свой электорат и усложнить работу зарубежных участков, где, по опросам в лидерах, именно "Гражданская коалиция".

Что украинцам важно знать об этих парламентских выборах в Польше? Кто главные победители? Какие партии могут получить "золотую акцию" и влиять на формирование правительства?

Начнем с правящей консервативной ПиС, которой соцопрос сейчас дают более 33%. Партия была основана Лехом Качиньским еще в 2001 году, который в должности президента Польши погиб в авиакатастрофе возле российского Смоленска в 2010 году. Представители ПиС не раз прямо обвиняли в этом Москву. В настоящее время лидером ПиС является брат-близнец Леха Качиньского Ярослав. Еще до полномасштабного российского вторжения политику ПиС по отношению к Украине нельзя было назвать бесконфликтной. Основным камнем преткновения, используемого ПиСом для мобилизации своего электората, была политика национальной памяти.

Да и в отношениях с ЕС Польша скорее дрейфовала в сторону Венгрии, создавая из Брюсселя внешнюю силу, которая оказывает давление на Варшаву, диктуя свои условия. Это действительно что-то вроде политики венгерского премьера Виктора Орбана, только без откровенно пророссийского уклона. После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, споры с Киевом остались за кулисами. Чего не скажешь о ЕС: Брюссель до сих пор напоминает ПиС о противоречивой судебной реформе, почти полном запрете на аборты и существенном ограничении свободы слова и работы СМИ.

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На двух предыдущих парламентских выборах в 2019 и 2015 годах ПиС строил свою кампанию на жесткой оппозиции к миграционной политике ЕС, исторической памяти и щедрым социальным выплатам пенсионерам и родителям на детей. Выборы-2023 не стали исключением. Более того, государственная нефтяная компания Orlen даже снизила цены на топливо. Это привело к тому, что чехи начали ездить в Польшу, чтобы заправиться. Однако и это не сработало. Соцопросы свидетельствуют об усталости от ПиС у власти уже 8 лет. К тому же эти парламентские выборы станут своеобразным тестом накануне президентских в 2025 году. Действующий глава государства Анджей Дуда после двух сроков подряд уже не будет баллотироваться, а у ПиС пока нет популярного лидера ему на замену.

Что касается объединения либеральной оппозиции "Гражданская коалиция", которая сейчас имеет чуть больше 28%, во главе с бывшим премьером и бывшим главой Европейского Совета Дональдом Туском, здесь все более или менее понятно. Они обещают вернуть страну на европейские рельсы, заявляя об "орбанизации Польши" во главе с ПиС, либерализовать право на аборты, отменить судебную реформу, защитить независимость СМИ и гражданские свободы, а также увеличить соцпрограммы для пенсионеров и родителей с детьми (по последнему, именно обещает и ПиС). Относительно Украины, со стороны "Гражданской коалиции" не звучали оскорбительные заявления от типа "Украина должна быть благодарна Польше", вплоть до угроз остановить военную помощь. Однако среди соратников Туска есть и представители защиты интересов фермеров и деревни. Поэтому если коалицию сформирует оппозиция, то споры по экспорту украинского зерна вряд ли останутся в прошлом.

Какие же возможны конфигурации будущей коалиции?

Повторимся, опросы свидетельствуют, что ни ПиС, ни Гражданская коалиция не набирают достаточного количества голосов для единоличного формирования правительства и большинства в парламенте. То есть Польшу ждет процесс ожесточенной коалициады. Хотя польское законодательство прямо не требует формирования парламентского большинства. Главное, чтобы было достаточно голосов для формирования правительства. И вот здесь самое интересное. СМИ и эксперты говорят о двух возможных сценариях развития событий.

Первый сценарий. Антисистемная, антиевропейская и антиукраинская партия "Конфедерация", которой опрос сейчас дают 8-9%, а некоторые и 10%, будут иметь золотую акцию, и очень вероятно, что ПиС пойдет с ней в коалицию. Еще до начала полномасштабного российского вторжения представители Конфедерации говорили, что нужно остановить украинизацию Польши. А с весны этого года активно использовали тему украинского зерна и защиты польского фермера, оттягивая таким образом голоса в ПиС.

По словам кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, "Конфедерация" является вероятным претендентом на объединение с ПиС, но согласится ли на такую коалицию Ярослав Качиньский?

Если эти две партии наберут достаточно, чтобы сформировать коалицию, они пойдут на такой радикальный шаг. Но это будет крайне неблагоприятный сценарий для отношений Украина-Польша. Имея золотую акцию, Конфедерация может диктовать свои условия, направленные против интересов Украины (зерно, вооружение, миграционная и историческая политика – ред.) Если в ПиС миграционная политика касается в основном выходцев из стран Ближнего Востока и Африки, то интересы "Конфедерации" могут касаться и украинцев. Но даже ПиС с "Конфедерацией" не набирают достаточное количество для формирования коалиции и правительства на двоих. Поэтому, будет ли такой смысл для ПиС? Скорее всего, если они будут видеть, что математика не сходится, эти партии будут в оппозиции каждый сам по себе", — комментирует ТСН.ua Станислав Желиховский.

Однако, по крайней мере, публично, представители "Конфедерации" неоднократно высказывались категорически против коалиции с ПиС. По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, на днях представители "Конфедерации" сделали неожиданное заявление: лидеры партии, в частности Кшиштоф Босак, выступил с заявлением, что не хотел бы войти в коалицию ни с Ярославом Качинским, ни с Дональдом Туском, мол, эти старые политики должны уходить на пенсию. По мнению эксперта, это можно считать свидетельством того, что "Конфедерация" почувствовала вкус "золотой акции", которая может ей выпасть, и хотя и не может одержать победы на нынешних выборах, предпочитает подождать в оппозиции до момента, когда их показатели еще больше возрастут.

"Конечно, такой подход повысит ставки в коалиционных переговорах, если ПиС не подберет голосов для собственного большинства. В таких условиях, ПиС придется предлагать "Конфедерации" больше, чтобы убедить ее стать партнером. Следовательно, в чувствительных вопросах, где "Конфедерация занимает прохладную" позицию по отношению к Украине, и ПиС придется прислушаться к "конфедератским" камертонам. Надежда остается разве что, что соображения безопасности и солидарность с ЕС все же возобладают, и поддержка в войне с Россией сохранится. Но это при условии, что такая солидарность не станет жертвой нерешительности других партнеров — ЕС, где приближаются выборы в Европарламент, и США, где в разгар президентская кампания", — подытожил для ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Поэтому не исключен вариант, что ПиС сформирует свое правительство, а Конфедерация просто даст свои голоса за это, не будучи официально в коалиции. Но это, если они наберут достаточное количество голосов для результативного голосования. Если нет, то Ярославу Качинскому придется либо уходить в оппозицию, либо искать голоса в других партиях, а это проблематично.

Второй сценарий. "Гражданская коалиция", "Новая Ливица" (коалиция левых политических сил – ред.) и блок "Третий путь" (объединение Польской крестьянской партии (PSL) и партии "Польша 2050" – ред.) могут сформировать коалицию, если наберут достаточное количество голосов. Самая большая интрига в возможности этого союза – преодолеет ли "Третий путь" 8% проходной барьер. Уже из самого названия PSL, которое имеет больше поддержки в селах, можно увидеть, что при таком варианте коалиции проблема экспорта зерна для Украины никуда не денется. Что касается "Польши 2050", которая, напротив, имеет городской электорат, она декларирует поддержку Украины. Кстати, жена лидера этой партии – журналиста Шимона Главные – пилот МиГ 29.

"Даже несмотря на то, что PSL в чем-то близок к ПиС, например в вопросе помощи фермерам, аграрному сектору, то партия "Польша 2050" Шимона Главные наоборот больше относится к центристам. Поэтому, думаю, именно они будут больше тянуть PSL к союзу с Туском я не вижу союза между "Третим путем" и ПиС. И конечно надо также учитывать вариант, когда "Третий путь" не проходит, тогда для "Гражданской коалиции" Туска не имеет каких-либо шансов на объединение, даже несмотря на возможный союз с "Ливицей". Скорее всего при таком варианте он уйдет в оппозицию", — считает Станислав Желиховский.

Хаос и турбулентность: не исключен и вариант досрочных выборов

Действительно, если ни ПиС, ни "Гражданская коалиция" не смогут ни с кем договориться о коалиции, или если меньшие партии — их потенциальные союзники — не наберут достаточное количество голосов, очень вероятный вариант досрочных парламентских выборов. И для Украины здесь ничего хорошего нет, потому что мы увидим еще более ожесточенную борьбу. В ход пойдет все: от зерна до украинцев в Польше и неблагодарности Киева.

Да и третий срок ПиС у власти не особо радует и самих европейцев. Bloomberg пишет, что это укрепит позицию Польши как члена тяжелой группы ЕС на восточном фланге НАТО вместе с Венгрией, а теперь и Словакией, после выборов 30 сентября заявляющей о прекращении поставок оружия Украине. Поэтому не зря парламентские выборы в Польше 15 октября называют важнейшими с 1989 года, когда был свергнут коммунизм.

Однако, надо помнить, что исторически Польша очень антирусская. С начала полномасштабного российского вторжения Польша стала настоящим другом и адвокатом Украины. Однако оттепель в отношениях длилась всего год. Уже с весны 2023 года с приближением парламентских выборов антиукраинские настроения в Польше усилились. Однако эксперты еще раз напоминают, что не очень благосклонны, а иногда и оскорбительные заявления действующих польских политиков и официальных лиц в основном продиктованы желанием в первую очередь понравиться избирателю. Но это не значит, что Украина не должна защищать свои национальные интересы и поляки должны это понимать.

То есть, как и в случае с США, Украина здесь, скорее, снова является заложником предвыборных баталий. Поэтому следует оставить эмоции за скобками и дать полякам пройти этот период турбулентности. Однако опять же, если победителям парламентских выборов в Польше не удастся сформировать коалицию и правительство, страна может пойти на перевыборы, и эта недружественная в Украине риторика может не только продолжаться, но и обостряться. Так же и в отношении ЕС, учитывая, что в начале 2024 года в Польше пройдут местные выборы, а в 2025 году – президентские.