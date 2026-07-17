Наталья Нагорная увидела, что происходит на фронте / © ТСН

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Какая судьба ждет Краматорск, почему с каждым днем становится все сложнее добраться до Дружковки, удерживает ли позиции несокрушимая Константиновка, остаются ли украинские бойцы в Часовом Яре и как российские авиабомбы безжалостно разрушают приграничные села Днепропетровской области?

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная проехала вдоль линии фронта в Донецкой области, чтобы найти исчерпывающие ответы на эти вопросы и собственными глазами увидеть, какая ситуация сложилась на передовой.

Какова ситуация в Краматорске

Обстановка в этих прифронтовых городах с каждым днём становится всё более напряжённой.

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«С каждым днём Краматорск становится всё более пустым, на улицах появляется всё больше маскировочных сеток, а линия фронта приближается всё ближе», — говорит Наталья Нагорная.

Здесь на дорогах ещё можно случайно встретить подростков на велосипедах, но в целом на улицах преобладает исключительно военный транспорт: автомобили, укреплённые прочной громоздкой броней, скоростные квадроциклы и тяжёлые армейские грузовики.

«Мы заезжаем в Краматорск как раз во время очередной воздушной тревоги и аварийного отключения электроэнергии — вокруг громко гудят генераторы. Удивляемся, что в городе до сих пор мужественно работает магазин с патриотической символикой края. Продавцы грустно улыбаются: „Нас понемногу закрывают, но пока работаем, как позволяют обстоятельства“. Большинство кафе и магазинов из-за постоянной опасности уже прекратили работу», — отмечает Наталья Нагорная.

Как работает логистика в Донецкой области

В подвале жилого дома, по которому буквально накануне нанес удар вражеский ударный дрон типа «Шахед», непрерывно работает почта батальона «Алькатрас» знаменитой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Бойцы комплектуют посылки на передовую — ребята как раз готовятся к боевому выезду, чтобы сбрасывать передачи своим собратьям с помощью беспилотников.

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Такая специфическая доставка успешно осуществляется на этом направлении уже несколько месяцев. На «нуле» бойцам необходимо ежедневно что-то есть, пить и заряжать аккумуляторы радиостанций, а пешком посылку через плотный огонь физически не донести.

«Вокруг очень много вражеской техники, многие позиции противника захвачены, но нам крайне необходимо, чтобы у наших ребят на передовой было абсолютно всё для уничтожения врага и для обеспечения собственных нужд — и вода, и еда. Всё будет Украина!», — говорит воин.

Такой железный оптимизм ранее раненому бойцу вселяет наличие большого тяжелого квадрокоптера, который ребята в этот момент как раз бережно укладывают в кузов пикапа. Дрон тщательно прячут под плотной маскировочной сеткой — это единственный действенный шанс спасти ценную технику от вездесущих FPV-камикадзе противника.

93-я бригада «Холодный Яр» дислоцируется на Константиновском направлении. Этот город российские оккупанты непрерывно штурмуют уже более года, а украинские воины упорно и героически отстаивают каждую улицу. Бойцы признают: «Наши силы там есть, но и противник там тоже присутствует. Сейчас непосредственно в Константиновке идут тяжелые городские бои, а воевать в городе — это всегда чрезвычайно трудно».

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«Направление очень тяжелое. Против нас вышли новые подразделения противника, такие как „Рубикон“. Они прицельно и очень жестко наносят удары по нашей логистике, пытаясь полностью перерезать пути снабжения», — говорит «Добрый», командир роты батальона «Алькатрас».

Донецкая область / © ТСН

Сгоревшая Дружковка

Следующим крупным полем сражения стал соседний город Дружковка. Еще прошлым летом оно считалось относительно мирным тылом, а теперь стремительно превращается в выжженный и полностью разрушенный восточный город, где повсюду возвышаются развалившиеся дома. Главное и едва ли не единственное действенное оружие против вражеских FPV-дронов на местных улицах — это антидроновое ружье. Передвигаться на автомобиле здесь можно разве что на большой скорости, полностью полагаясь на собственную удачу.

В подвале скрывается уникальная инженерная мастерская. Здесь «Омар» вместе с товарищами занимается модернизацией вооружения — они делают заводские боеприпасы значительно больше и мощнее.

«Мы полностью освоили технологию российского беспилотника типа „Молния“ и теперь адаптируем это оборудование к нашим условиям. Проводим первое испытание — уже заказываем специальную катапульту и будем тестировать разработку непосредственно на враге. Если раньше обычный дрон мог остановить разве что грузовик, то сейчас вес нашего боевого комплекта (БК) достигает 7 килограммов. Благодаря этому мы можем полностью разрушить командный пункт, где находятся оккупанты, и эффективно действовать против их тыловых складов», — говорит «Омар», военный инженер.

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В то же время другие виды боеприпасов в этой подземной лаборатории, напротив, делают максимально легкими, чтобы они могли лететь как можно дальше. Инженеры демонстрируют свои разработки: «Нам нужно проникнуть как можно глубже в тыл врага. Попробуйте взвесить — эта маленькая 500-граммовая штучка уверенно летит на расстояние до 50 километров. Она способна одним ударом остановить автомобиль, а при точном попадании её прямая задача — уничтожение танка».

Что происходит в Часовом Яре: откровенный разговор с бойцами

Еще более тяжелая и изнурительная ситуация наблюдается в соседнем Часовом Яре — ожесточенные бои за этот стратегически важный город продолжаются уже три года подряд.

«Противника на этом направлении очень много, он наступает без перерыва. Россияне массированно применяют авиацию, стирая город каберами, и круглосуточно обстреливают его артиллерией. Мы всегда говорим в отчетах, что ситуация сложная, но сейчас она, без преувеличения, критически сложная», — говорит военный.

Однако, несмотря на заявления российской пропаганды, в Часовом Яре наши оборонительные позиции по-прежнему прочно удерживаются — об этом уверенно заявляют в 24-й бригаде имени короля Даниила.

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«Противник уже много раз официально заявлял, что якобы полностью захватил Часов Яр. Но это ложь — наши позиции в городе есть, они актуальны, они действуют и ежедневно массированно уничтожают противника. Конечно, от этого не становится легче, потому что удерживать эти позиции нам сейчас чрезвычайно трудно. Мы этим не хвастаемся, но ситуация с логистикой и численностью личного состава сложная. Ребята местами непосредственно на позициях без ротации находятся уже по году», — говорит воин.

Военные медики бригады рассказывают, что сейчас у них колоссальный объем работы. Эвакуацию раненых приходится проводить преимущественно в дневное время, когда удается вырваться из-под обстрелов. Подавляющее большинство ранений у бойцов — от ударов вражеских беспилотников.

Как спасают раненых бойцов

На соседнем Новопавловском направлении стабилизационные пункты также переполнены. Местные медики объясняют такой характер ранений тем, что наши бойцы постоянно участвуют в тяжелых контратаках и штурмах — за прошедшие сутки снова доставили военных с огнестрельными ранениями.

Алина Михайлова, руководительница знаменитой медицинской службы «Ульф» 59-й отдельной мотопехотной бригады, подчеркивает, что каждая эвакуация с поля боя сегодня — это огромный и смертельно опасный вызов для медиков и эвакуационных групп.

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«Был раненый из нашей бригады — тяжелая ампутация верхней конечности. Он в критическом состоянии только что доехал до нашего передового хирургического пункта. Мы всегда стараемся эвакуировать тяжелых пациентов максимально быстро. И то, что этого тяжелораненого бойца удалось вовремя и живым доставить к врачам — это для всей нашей службы большая честь и настоящая радость», — говорит Алина Михайлова, руководительница медслужбы «Ульф» 59-й ОМПБр.

Что происходит на границе с Днепропетровской областью

А это уже приграничные районы Днепропетровской области. Здесь также продолжаются активные боевые действия, и каждое место дислокации украинских подразделений тщательно и глубоко маскируется в лесопосадках. На Александровском направлении враг безжалостно разрушал и продолжает разрушать тяжелыми авиабомбами целые украинские села.

Командир 67-й отдельной механизированной бригады Александр Шаптала отмечает, что на этом конкретном участке фронта вражеские атаки удалось успешно отразить, поэтому оккупанты сейчас сосредоточились на смежных направлениях.

«Совершенно очевидно, что противник определил для себя другие основные направления удара. Он перебросил туда все имеющиеся резервы, поскольку у российского командования нет никаких ограничений или приоритетов в отношении потерь живой силы», — говорит Александр Шаптала, командир 67-й ОМБр.

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Что касается приятных и оптимистичных новостей, говорит комбриг, вражеской группировке становится всё труднее вести боевые действия с чисто технической точки зрения: «У россиян на нашем направлении возникли серьёзные проблемы с топливом — и непосредственно на фронте, и в тылу. Мы точно знаем, что через две недели эти проблемы с топливом перерастут для них в настоящий логистический кризис».

Но говорить о каких-то масштабных успехах в этом направлении пока рано, сдержанно объясняет командир 31-й отдельной механизированной бригады Иван Шаламага. Нашим подразделениям здесь чрезвычайно сложно продвигаться вперёд из-за особенностей рельефа.

Россияне уничтожают Донецкую область

Между тем россияне продолжают безжалостно обстреливать деревни из артиллерии и с воздуха, буквально вынуждая местное население массово бежать.

«Враг несколько сократил долю использования обычных кассетных бомб, зато существенно возросли планерность и дальность поражения их новых авиабомб — дальность стала значительно больше. Из-за этого практически всё гражданское население из приграничных сел на сегодняшний день уже выехало», — говорит Иван Шаламага, командир 31-й ОМБр.

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Ярослав, военнослужащий 37-й отдельной бригады морской пехоты, рассказывает, что местные жители держались за свои дома до последнего: «Они очень жестоко разрушают наши населённые пункты, просто стирают дома с лица земли. Там, куда попадают снаряды, жить становится невозможно. Обычно после двух-трёх обстрелов в село приезжали волонтёры, собирали людей, а затем под обстрелами возвращались, чтобы забрать хоть какое-то имущество. Вокруг очень много разрушенных домов».

НРК на фронте: почему они важны

Его сослуживец с позывным «Бармалей» добавляет, что в таких адских условиях доставка боеприпасов, свежей еды и питьевой воды на передовые позиции осуществляется исключительно с помощью современных наземных роботизированных комплексов (НРК).

На этом направлении устанавливаются настоящие мировые рекорды и по количеству эвакуированных раненых бойцов с помощью этих железнодорожных НРК. За месяц под обстрелом с помощью роботизированных платформ с поля боя было успешно эвакуировано 91 раненого военнослужащего.

Что говорит Герой Украины об окончании войны

«В конце поездки я еду вдоль линии фронта в машине вместе с командиром бригадной артиллерийской группы знаменитого „Азова“. Ему всего 24 года, он уже является Героем Украины. Я задаю ему тот же сложный вопрос, который каждый раз задаю себе во время каждой поездки на фронт: „Есть ли шанс, что мы с вами в ближайшее время увидим долгожданный конец этой войны?“, — говорит Наталья Нагорная.

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«Активные боевые действия как таковые рано или поздно должны прекратиться. Но война как глобальное противостояние будет продолжаться до тех пор, пока у нас за рубежом останется такой сосед с такой агрессивной позицией. Мне кажется, что людей в глубоком тылу больше всего интересует именно вопрос — когда же наконец прекратятся именно боевые действия на земле. Я военный, я не занимаюсь большой политикой. У нас в этой войне уже погибло очень много близких побратимов, поэтому для каждого из нас эта война — дело личное», — говорит он.

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