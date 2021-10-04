Парни выпивали и поддерживали любой "движ": все, что известно о жестоком убийстве полицейского в Чернигове

Парни выпивали и поддерживали любой "движ": все, что известно о жестоком убийстве полицейского в Чернигове

Подозреваемым в совершении преступления уже избрана мера пресечения. Их отправили под стражу на два месяца.

В Чернигове четверо молодых людей, трем из которых еще нет 18 лет, жестоко избили полицейских. В момент случившегося те находились в отпуске и были в гражданской одежде. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Погибшему мужчине подозреваемые нанесли более 20 ударов по голове. Страшные кадры истязания правоохранителей позже попали в Интернет и буквально шокировали пользователей социальных сетей.

ТСН.ua пообщался со знакомыми подозреваемых, семьей погибшего и администрацией супермаркета, чтобы узнать, что произошло той страшной ночью.

"Проиграл в равной битве"

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Ночью 2 октября в супермаркете АТБ на улице Независимости было шумно. Около часа в магазин зашли несколько молодых людей. В соцсетях пишут, что ребята громко разговаривали и вели себя, как говорится, "развязно". Им было весело, поэтому они не скрывали своих эмоций.

В это же время в супермаркете совершали покупки двое полицейских в штатском. Они сделали замечание молодым людям, которые шумели на весь продуктовый. Это, в свою очередь, якобы не понравилось "молодчикам", поэтому они решили выяснить отношения по-мужски.

Пользователи социальных сетей пишут, что один из молодых людей попытался поговорить с копом в формате "1 на 1".

"Один из них проиграл в равной битве, а затем позвал подкрепление в лице пяти друзей, которые взялись толпой бить полицейских", — говорится в описании к видео, полученного с камер наблюдения супермаркета.

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На ролике неясно, как мужчины выясняют отношения. Наоборот — на кадрах отчетливо видно, как несколько ребят тянут полицейского к кассе, где один из них наносит ему в лицо удары кулаком. Все это происходит под наблюдением камер видеонаблюдения, кассиров, покупателей и охранников супермаркета, которые не спешили вмешиваться в конфликт и разборонять хулиганов.

Позже в Интернете появились отрывки других видео, однако снятых уже не в магазине, а за его территорией. И снятых, очевидно, самими участниками драки. На них видно, как двое окровавленных мужчин лежат на земле, а их по очереди бьют ногами и руками по лицу, спине, животе и почках.

В результате избиения на месте погиб 31-летний полицейский Артур Ерохин, его коллегу и по совместительству близкого друга семьи Владимира Савона госпитализировали в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Алкоголь, вечеринки, спорт

Через некоторое время в соцсетях появились скриншоты аккаунтов ребят, подозреваемых в преступлении. Однако молодчики поспешили их деактивировать — сейчас они неактивны. В Instagram осталась только одна страница — 18-летнего студента Черниговского технологического университета. И если страницы его друзей уже никакой информации не несут, то страница этого парня — иллюстрация того, какую жизнь вела компания.

На странице есть видео, приуроченное к 18-летию одного из подозреваемых. Собственно, сам видеоряд — это, очевидно, подборка событий, которые ребята проживали вместе. На ролике видно, как молодые люди отдыхают в ночных клубах, саунах, нередко выпивают и дурачатся.

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К слову, о том, что ребята не против спиртного, нам рассказала одна из их знакомых. Девушка попросила изменить ее имя в целях безопасности.

"Да, они с друзьями выпивали. Но сам Дима (подозреваемый в преступлении, — ред.) пил немного. За все время ни разу не видела его сильно выпившим. В каком он состоянии был в тот вечер, неизвестно. Сам по себе он спокойный, активный. Ходил в спортивный зал. Всегда за любой движ. Но перед тем, как что-то делал, думал. Он хороший, умный парень. Я не ожидала от него такого, все знакомые в шоке", — рассказала ТСН.ua знакомая подозреваемого Александра.

Реакция работников супермаркета

Судя по видео с камер наблюдения, сотрудники супермаркета не спешили останавливать ребят, которые били на полу в магазине одного из полицейских. Это, в свою очередь, поразило пользователей соцсети, которые пишут о халатном отношении к событию со стороны администрации продуктового.

В то же время в пресс-службе компании ТСН.ua сообщили, что в действиях сотрудников нет никаких нарушений, поскольку на место происшествия они вызвали патрульную полицию.

"Сотрудники магазина немедленно вызвали на место полицию. Они действовали в пределах своих полномочий и в пределах своих должностных инструкций. В их отношении не может быть никаких разбирательств, поскольку они выполнили все свои служебные требования. Они могут непосредственно вызвать на место конфликта полицию. К сожалению, на этот раз полиция приехала тогда, когда всех участников конфликта уже в магазине не было , — рассказали ТСН.ua в пресс-службе корпорации АТБ.

В свою очередь отец одного из подозреваемых рассказал "Суспільному", что патрульные полицейские на место действительно приезжали, однако через некоторое время, уехали

"Патрульных вызвали. Когда они приехали, один из двух полицейских начал бросаться и на них. Полиция применила газовый баллончик. И уехала. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так, проигнорировали", — рассказал Сергей Туник.

Подозреваемых ждет суд

Впоследствии правоохранители задержали четырех подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители в возрасте от 16 до 18 лет. Кроме того, подозрение в совершении преступления сообщили и 32-летнему мужчине, который украл сумку одного из пострадавших.

"Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц") и ч. 2 статьи 186 ("Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц") УК Украины. Продолжается расследование, в ходе которого полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого в совершении преступлений", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

4 октября подозреваемым в совершении преступления избрали меру пресечения. Их отправили под стражу на два месяца.

Любящий муж и лучший отец

По словам жены погибшего полицейского, второй пострадавший — близкий друг семьи. Сейчас он находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

"Знаю, что он в больнице. Человек сам на себя не похож. Начался конфликт в супермаркете — это пока вся информация, которая у меня есть. Я ничего сейчас не могу узнавать. Приду в себя, буду всех слушать. Подробности для меня — это боль", — сказала ТСН.ua жена полицейского Вероника Ерохина.

У погибшего мужчины остались двое маленьких детей.

"Он был лучшим отцом наших детей. Понимающим мужчиной. Всегда хотел, чтобы дети ни в чем не нуждались. Все для них. И много семейных планов... желаний... Больших надежд", — добавила Вероника Ерохина.

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