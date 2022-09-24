Парнокопытные окупнаты: дикие свиньи терроризируют села на Волыни

На Волыни дикие свиньи уже несколько месяцев терроризируют два села, целыми семьями они выбегают из леса и уничтожают урожай и подходят вплотную к домам.

Свиней селяне постоянно выгоняют из своих огородов, но те каждый раз возвращаются, говорится в ТСН.

Целыми семьями к людским дворам свиньи приходят уже несколько месяцев, роют и в огородах, и на дороге. Но самая большая беда, жалуются люди, что звери уничтожают урожай — особенно кукурузу, бобы и кабачки. За день разбойники наведываются в село по несколько раз.

Чтобы хоть как-то уберечь урожай от незваных гостей – пугали их и палками, и даже громкой музыкой. «Уже радио вешали, чтобы отогнать. Ну, одну ночь не пришли, а там каждую ночь и каждую ночь», — рассказывают жители.

В лесу для диких животных обустроили кормушки, но свиньи все равно идут к людям. «Им хочется дикого, своего, природного. Так же как и человеку – свободы хочется, воли», – убеждает лесник Михаил.

Он объясняет, что вылавливать животных не может, потому что нужно разрешение экологов и содействие общины. Так что ждут, когда из отпуска выйдет староста. Тот по телефону обещает ТСН, набеги свиней обсудят на совещании. «Говорили об этой проблеме, но она, вижу, набирает большие обороты. Это придется встречу делать», — говорит староста округа Владимир Томашук.

А пока люди переживают за будущий урожай, а еще – чтобы впоследствии охотясь за свиньями, к ним не начали забегать другие «гости» – волки.

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