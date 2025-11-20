Парня достали живым из-под завалов в Тернополе: сестра рассказала, как ему удалось продержаться

Последствия удара по Тернополю / © Игорь Клименко

В Тернополе спасатели достали из-под завалов оказавшегося под руинами 20-летнего Богдана после российского ракетного удара по многоэтажке.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала его сестра Марианна Соловенюк.

Тяжелое, но стабильное состояние

По ее словам, Богдан находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи еще не могут предоставить полную картину его травм, ведь медучреждение критически перегружено пострадавшими.

Предварительно известно о ушибах внутренних органов, многочисленных переломах и повреждениях глаз — во время обвала их засыпало строительным песком. В первые часы медики боролись за его жизнь, пытаясь вывести парня из критического переохлаждения.

"У него буквально застывала кровь в жилах", - пересказала слова врачей сестра.

Как удалось поддерживать связь под завалами

Спасатели установили с парнем контакт благодаря рации, которую передали ему на месте. Это позволило понять, где именно он может находиться. Богдан жил на девятом этаже, но в момент взрыва уже спускался в укрытие – его застало на пятом. Поэтому поисковые работы продолжались так долго: точное место его пребывания не было известно.

Все это время его мама оставалась у разрушенного дома, ожидая новостей.

Напомним, ночью и утром город подвергся масштабной атаке дронов и ракет. Под удар попали жилые дома в нескольких локациях.

По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась. Российская ракета убила 26 человек, среди них трое детей. Кроме того, 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек – спасены.

По данным Воздушных сил, по многоэтажке попала крылатая ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года. В ее конструкции обнаружены комплектующие из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

Ракеты запускали из самолетов Ту-95МС и Ту-160МС. По состоянию на 16.00 военные подтвердили найденные обломки одного из них.