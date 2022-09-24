Журналисты обратились в партию "Европейская Солидарность" с письменным запросом прокомментировать ситуацию, которая сложилась с арендой офисных помещений в центре Киева.

Партия Порошенко не платит уже три года за аренду офиса в центре Киева

Пока ждали ответа пресс-службы – связались с завхозом партии, депутатом Максимом Саврасовым.

"Не хочу это комментировать, это наше внутреннее дело. У нас есть несколько судов, у нас есть суды, там, где мы оспариваем сумму, которую мы платим. Если вы видите, мы в этом офисе находимся, и никаких проблем у нас с этим нет. В ближайшее время этот вопрос будет урегулирован", — сказал Максим Саврасов, народный депутат от фракции ЕС журналистам на вопрос, почему за аренду офисов возле Лавры партия "ЕС" не платит за аренду уже три года.

Позже стала известна официальная позиция партии. Пресс-служба вообще отрицает наличие какого-либо конфликта. И вместо ответа на конкретный вопрос, пишет о волонтерских достижениях своих депутатов: "В ответ на Ваше обращение сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности, и пока нет решения, которое вступило бы в законную силу".

Со своей стороны, предприятие "Киев" планирует выиграть в апелляции, а в случае невыполнения судебных решений — подавать иск на выселение согласно действующему законодательству.

"Для того чтобы выселить, не наверняка, а нужно решение суда. Приказ, чтобы выселить. Это надо получить. Так просто, чтобы выселить арендатора, который снимает помещение, просто, ну силой не выбрасывать же. Мы не имеем права такого. Только через суд", – ответили журналистам в компании.

Там также заверили, что все будет происходить законным путем.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко несколько раз пытался уехать из Украины.

Читайте также: