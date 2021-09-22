Партия Путина: почему в Украине продолжает существовать политическая сила с фамилией российского президента

Партия Путина: почему в Украине продолжает существовать политическая сила с фамилией российского президента

По словам экспертов, партию с таким названием можно продать за большие деньги или использовать в провокациях.

На восьмом году войны с Россией в Украине продолжает существовать партия, которая называется "Партия политики Путина". Она официально зарегистрирована в Минюсте вместе с ячейками во всех крупных городах.

О том, почему и зачем партия с таким названием продолжает деятельность в Украине и чем опасно ее существование, говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Политическая сила под названием "Партия политики Путина" появилась в Украине накануне парламентских выборов 2006 года. Тогда основатели пророссийской организации "Русь единая" провели ребрединг и использовали фамилию президента России. Набрали двенадцать сотых процента.

После фиаско название партии вернули, а вот дочерние структуры остались под старым брендом. Сейчас таких центров в Украине зарегистрировано более двадцати.

Согласно регистрационным документам, лидер партии — одессит Юрий Неделько. Адрес одесской ячейки партии совпадает с местом его регистрации. Дома партийца застать не удалось. Соседка говорит, что давно его не видела.

Киевский центр партии политики Путина расположен в бывшем доме быта на Борщаговке — отдаленном от центра спальном районе. Здесь же — несколько госучреждений, в частности, прокуратура Святошинского района. О своих скандальных соседей ничего не знают.

Бронированные двери в офис партии в конце коридора на втором этаже. Вывеска у дверей вырвана "с мясом". Владельцы помещения отсутствуют. Работники близлежащего офиса говорят, что сюда ежедневно приходит какой-то молодой человек.

Многолетним основателем партии является экс-нардеп Алексей Ременюк. Ему и его семье принадлежит недвижимость в столице. Но найти его по месту регистрации тоже не удалось — здесь только сломанный почтовый ящик и просроченные платежки за коммуналку.

Политолог Олег Саакян объясняет, что существование таких партий в Украине имеет несколько причин. Прежде всего, партию с таким названием можно продать за большие деньги. Кроме того, ее можно использовать с провокационной целью.

"Такое название и деятельность этой политической силы позволяет России использовать ее в своих информационных спецоперациях. Например, в какой-то день ее попытаются закрыть и Россия начнет кампанию по притеснению русскоязычных. Или кого-то из активистов побьют", — предполагает он.

В Министерстве юстиции о существовании в Украине "Партии политики Путина" знают и даже оспаривают ее регистрацию суде. Формальной причиной для исключения из реестра называют несоответствия в названии партии и ее ячеек.

"В 2008 году они переименовались и снова назвались "Русь единая". На сегодня, кроме ячеек, у них зарегистрировано до 700 структур по всей Украине. И из этого числа 180 структур называются "Партия политики Путина", — рассказали в Минюсте.

Подготовительное судебное заседание по иску Министерства юстиции и Службы безопасности Украины о закрытии "Партии политики Путина" назначено на конец ноября. Обычно такие дела рассматривают годами.

Новости Украины: в нашей стране официально зарегистрирована "Партия политики Путина"

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