Партизанская война в России: кто там представляет движение сопротивления и сможет ли оно приблизить конец войны

Бросают коктейли Молотова в здания военкоматов, чтобы помешать мобилизации. Устраивают диверсии на железных дорогах, чтобы остановить поток военной техники в Украину, и сжигают автомобили сторонников путинского террора. Все это дело рук партизан, действующих на территории России от начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Кто представляет движение сопротивления в РФ и сможет ли оно приблизить конец войны, об этом 20 августа говорится в сюжете корреспондента Мирослава Солонара в ТСН.

С конца февраля российские телеграм-каналы заговорили о молодых парнях в масках. С тех пор неизвестные мстители пробили тысячи колес любителям "русского мира", подожгли более двух десятков военкоматов по всей стране и разобрали более семидесяти участков железнодорожных путей.

Партизаны действуют организованно – по инструкциям из соцсетей. Свою успешную "работу" они снимают на видео и выкладывают в Сеть. Ничего подобного в предыдущие годы "запоребриком" не происходило.

"Есть то, что называется авангардом в виде партизанского движения, которое совершает определенные акты по запугиванию представителей власти", – говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Журналисты издания "The Insider", которое признанное в России иноагентом, провели расследование и пришли к выводу, что партизанят разрозненные группы, объединенные антипутинскими настроениями.

Ультраправые, проукраинские активисты и россияне без принадлежности к определенной идеологии. Недавно российские полицейские задержали нескольких граждан, среди которых, например, сельский учитель Илья Фарбер из Удмуртии. До задержания мужчина успел устроить два поджога.

Кроме того, на территории страны-оккупантки появились люди, называющие себя участниками "боевой организации анархо-коммунистов". Именно они взяли на себя ответственность за диверсии на железных дорогах рядом с военными частями РФ, в частности, в Белгороде, когда неожиданно сошел с рельсов товарный поезд. Также они причастны к поджогам комиссариатов, вышек мобильной связи и автомобилей провластных активистов, поддерживающих так называемую "спецоперацию".

"Очевидно, что это разрушает то большинство, которое сегодня поддерживает Путина. Ну не секрет, что большинство населения России пока поддерживает Путина. Но сам факт того, что существует другая часть выступающего общества, в частности используя методы городской герильи (ред. — партизанская война в городе), она ставит перед неопределившимися людьми, людьми, которые задают вопросы, или начали задавать вопросы, создают как минимум сомнение", — отмечает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Но чтобы это сыграло на руку Украине, несогласных с политикой партии должно быть гораздо больше, говорит эксперт. Пока сопротивление одиночное и совсем не соответствует географическим габаритам агрессора. К тому же для свержения режима в России не хватает сильной политической оппозиции. Сейчас все, кто мог бы возглавить антипутинское движение в России, либо за решеткой, либо скрываются за границей. Так что победить путинизм скорее получится у украинцев на поле боя, чем у россиян внутри страны.

Читайте также: