"Партнеры об этом знают": Кулеба рассказал, с чем Макрон приезжал в Украину на встречу с Зеленским

"Партнеры об этом знают": Кулеба рассказал, с чем Макрон приезжал в Украину на встречу с Зеленским

Макрон на встрече с Зеленским обсуждал идеи, подчеркнул Кулеба.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 8 февраля встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, приезжал в Киев с идеями и мнениями по урегулированию вопроса безопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля на брифинге.

"Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Сейчас мы находимся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно сделать, чтобы вывести ситуацию из тупика", — сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что модель давления на государство недопустима для Украины, поэтому "вариант такой, что кто-то приехал и начинает нам что-то навязывать, такого разговора не будет".

"И вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждение конкретных предложений. Ситуации, когда нам привозятся какие-то ультиматумы и оставляют нас в ситуации "Принимайте это или ничего" для нас недопустимы и партнеры об этом знают", — уточнил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами читайте здесь.

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