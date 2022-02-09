"Партнеры об этом знают": Кулеба рассказал, с чем Макрон приезжал в Украину на встречу с Зеленским

Макрон на встрече с Зеленским обсуждал идеи, подчеркнул Кулеба.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который 8 февраля встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, приезжал в Киев с идеями и мнениями по урегулированию вопроса безопасности.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля на брифинге.
"Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Сейчас мы находимся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно сделать, чтобы вывести ситуацию из тупика", — сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что модель давления на государство недопустима для Украины, поэтому "вариант такой, что кто-то приехал и начинает нам что-то навязывать, такого разговора не будет".
"И вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждение конкретных предложений. Ситуации, когда нам привозятся какие-то ультиматумы и оставляют нас в ситуации "Принимайте это или ничего" для нас недопустимы и партнеры об этом знают", — уточнил Дмитрий Кулеба.
Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами читайте здесь.
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