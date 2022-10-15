"Пас" от Кремля к Совету Федерации": эксперт объяснил, почему Матвиенко заговорила о переговорах с Украиной

Недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров. В то же время, она заявила о готовности РФ прекратить военные действия, однако на своих условиях.

По мнению эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, российские власти пробуют разные варианты касательно переговоров с Украиной, поскольку нуждаются в оперативной паузе из-за значительных потерь и провалов на войне.

Об этом он рассказал ТСН.ua.

"То есть был такой "пас" от Кремля к Совету Федерации, что, может, вы попробуете на уровне парламента. Матвиенко заявила, что может сесть договариваться с представителями украинского правительства. То есть в России хотят отмежеваться от Кремля, чтобы переговоры вели правительства России и Украины. Это попытка разделить украинское общество – президент Украины по отдельности, правительство по отдельности. Но это не сработало, не взлетела эта история, наши категорически отказались", — отметил он.

По словам эксперта, возможно, будут другие попытки от других людей "забросить такую удочку" по переговорам.

"Это – дипломатическая игра. Но они переговоров хотят, поскольку Россия несет потери на фронте, именно переговоры позволят сделать паузу в войне. Во-первых, это затянуть время. Во-вторых, если и выйти на какое-то соглашение, то только временно, чтобы потом через пару лет снова вернуться к войне", — резюмировал Ступак.

Переговоры России и Украины

В начале полномасштабного вторжения России, украинская и российская делегации проводили несколько раундов переговоров, однако достичь конкретных договоренностей не удалось, поскольку Россия постоянно их нарушала, в частности пункт о прекращении огня и предоставлении "зеленых" коридоров для эвакуации населения.

Президент России Владимир Путин 30 сентября во время провозглашения попытки аннексии территорий Украины призвал Киев немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Путин.

Через неделю спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала украинский парламент сесть за стол переговоров. Матвиенко заявила, что во время этих так называемых "мирных" переговоров Россия не будет обсуждать аннексированные территории Украины, потому что это "уже их земля", и выдвинула Украине ультиматум, что окончание войны должно быть на условиях государства-агрессора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на "мирные" инициативы Матвиенко, сказав, что нужно думать не о "мирных" соглашениях, а о наказании.

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