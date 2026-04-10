Пасхальная корзина-2026: как изменились цены за два дня до праздника и где покупать дешевле

До православной Пасхи остается два дня, и на украинских рынках и в супермаркетах — настоящий ажиотаж. Вместе с очередями растут и ценники, особенно на традиционные продукты.

Корреспондент ТСН Елена Гущик прошлась по тому же маршруту, что и неделю назад, чтобы выяснить: на чем украинцам придется экономить, а что осталось стабильным.

Яйца: «низкий старт» и стабильность

Несмотря на опасения, цена на главный атрибут праздника — яйца — за неделю почти не изменилась. Эксперты объясняют это большим предложением, хотя себестоимость из-за проблем с комбикормом и логистикой остается высокой.

Цена: от 40 грн (мелкие) до 78 грн за десяток.

Олег Пендзин, экономист: «Яйца сейчас на „низком старте“. 70% стоимости — это комбикорм, с которым сейчас проблемы из-за обстрелов и дефицита дизеля. После праздников цена, вероятно, выйдет на „плато“ или даже немного снизится».

Мясо и колбаса: плюс 10-20 гривен за неделю

Мясо начало дорожать еще перед Вербным воскресеньем, и эта тенденция продолжается. Найти свинину дешевле 200 гривен на рынках сейчас практически невозможно.

Актуальные ценники:

Свинина (бедро): 220 грн/кг (было 200 грн);

Общий диапазон свинины: 190-250 грн/кг;

Колбаса домашняя печеная: 280-300 грн/кг (натертый собственноручно хрен обойдется в 300 грн за баночку).

Готовая буженина: до 700 грн/кг.

Молочные продукты: цены держатся

Сыр и масло пока не демонстрируют резких скачков по сравнению с прошлой неделей, однако по сравнению с прошлым годом подорожание ощутимое — почти вдвое на отдельные позиции.

Творог кисломолочный: от 100 грн/кг;

Сливочное масло: от 700 грн/кг.

Овощной «шок» и куличи на любой кошелек

Больше всего удивляют цены на свежие овощи. Капуста за неделю подскочила со 100 до 120 грн, а огурцы и помидоры прибавляют в цене ежедневно из-за логистических расходов.

Огурцы: 280 грн/кг и выше;

Помидоры: подорожали в среднем на 20 грн на каждом сорте.

Что касается главного символа праздника — кулича — то здесь рынок предлагает роскошь на любой вкус. В магазинах появились элитные панетоне с манго по цене от 600 до 1000 гривен, хотя обычный небольшой кулич можно найти и за 100-150 грн.

Итоговый чек

Согласно подсчетам Института аграрной экономики, минимальная корзина на семью из четырех человек обойдется в 1903 гривны. Если добавить овощи, фрукты и вино — сумма легко перевалит за 2350 гривен.

Несмотря на высокие цены, украинцы признаются: на Пасху экономить не собираются. Для многих это праздник традиций, семьи и надежды.

