Пасхальная корзина 2026: какие продукты резко подорожали и сколько стоит подготовиться к праздникам

До Пасхи остаются считанные дни, и украинцы уже начинают штурмовать рынки и супермаркеты. Однако в этом году праздник имеет горький привкус цен: за год стоимость традиционного набора продуктов выросла более чем на 14%.

Корреспондент ТСН Елена Гущик прошлась по торговым рядам, сравнила ценники и выяснила, действительно ли пасхальная корзина является обязательной с точки зрения церкви.

Где дешевле: на рынке или в супермаркете

«На рынке все же дешевле», — говорят покупатели, однако ценники меняются чуть ли не каждый день.

Елена Гущик сравнила стоимость продуктов на столичном рынке с теми, что были зафиксированы две недели назад.

Яйца, мясо и сыр — три основных и самые нестабильные продукты. Пока что цена на яйца держится на уровне середины марта: от 40 грн за самые маленькие до 78 грн за десяток у крупных производителей. Однако экономисты предупреждают о возможном скачке.

Олег Пендзин, экономист: «Яйца сейчас немножечко на низком старте. 70% стоимости — это комбикорм. С ним сейчас будут проблемы, тем более там „прилетало“, не на всех предприятиях есть дизель-генераторы. После праздников будет плато или даже снижение цены».

Свинина по цене уже опередила телятину. Две недели назад мясо было на 20 гривен дешевле, а сейчас:

Бедро — 200 грн;

Лопатка — 190 грн;

Биточек без кости — 250 грн;

Домашняя колбаса — 280 грн.

Больше всего поражает цена на сало и печеную колбасу.

«В прошлом году колбаса была по 480, а в этом — 780 грн за кило. Сало было по 780 грн, сейчас — 950 грн», — жалуются продавцы.

Повышение цен объясняют расходами на воду, свет, бензин, аренду и зарплаты.

В отличие от мяса, некоторые овощи начали дешеветь благодаря отечественному производителю. Капуста упала в цене со 150 до 100 грн, огурцы — с 380 до 300 грн. Однако перец держится на отметке 360 грн.

Что говорит церковь о пасхальной корзине

Религиоведы отмечают: наполнение корзины никоим образом не регламентируется церковью.

Андрей Ковалев, религиовед: «С точки зрения христианского богословия корзина вообще не нужна. Христос призывает проявить милосердие — например, пожертвовать пасху военным или людям, которые остались без дома».

Единственный настоящий символ — это Артос (великодневный хлеб), который по вкусу напоминает просфору и не является сладким. А традиция освящать мясо и сыр — чисто народная, символизирующая завершение поста.

Итоговый чек: сколько стоит корзина?

Семь основных продуктов обошлись в 1326 грн. Если добавить соль, твердый сыр и сало, стоимость корзины на семью из 4 человек по методике Института аграрной экономики составляет 1903 грн 19 коп. С овощами, фруктами и вином чек возрастает до 2347 грн 94 коп.

По словам Олега Пендзина, украинцы тратят на продукты 51% своего семейного бюджета (для сравнения, поляки — 12%).

