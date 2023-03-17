Паспорт по принуждению: как жителей оккупированных территорий заставляют получить российский документ

На временно оккупированных территориях россияне начали принудительную паспортизацию. В частности, в Донецкой области заставляют работников государственных и коммунальных предприятий сделать это до 1 мая 2023-го. Людям угрожают репрессиями в случае отказа. На части оккупированные Херсонщине заставляют пенсионеров брать паспорта РФ для получения пенсий, иначе оставят людей налегке.

О методах российской паспортизации на временно оккупированных территориях — в сюжете ТСН.

Чтобы скрыться из оккупации и оказаться всего лишь на другом берегу Днепра в уже свободном Херсоне, Юрию Погребному пришлось преодолеть путь в тысячи километров и объехать три страны. "Уехал после того, как ко мне пришли представители российской армии, выломали ломом дверь, забрали из дома все, что захотели, в частности одежду, телевизор, флешки. Я через пару дней, не дожидаясь их повторного появления, поехал через Крым, Тбилиси, Кишинев и в Украину",- вспоминает он

Муж говорит, что оставаться там стало крайне опасно. Людей, у которых нет местной прописки или российского паспорта, перестали пропускать в их село. Денег нет, доходов тоже, а без паспорта с триколором даже пенсии или соцвыплаты нельзя получить. По его словам, в деревне многие получили российские паспорта, чтобы не умереть с голоду.

В Центре национального сопротивления объясняют, что принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях россияне начали с начала широкомасштабного вторжения. "Не хочешь получать паспорт – не будешь иметь выплат, не сможешь пользоваться своим автомобилем и своим жильем. Фактически они (оккупанты – Ред.) угрожают тем, что отожмут частную собственность", – говорят в ЦНС.

Принуждение и шантаж – это хорошо известная практика россиян. Они забирают у украинцев последнее и фактически вынуждают к измене своей стране. "Не только к паспорту получение принуждают, но и к этой процедуре избавление от украинского гражданства", — говорит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В многострадальном Мариуполе, где люди вынуждены жить в полуразрушенных домах, где работы практически нет, где все еще остается около ста тысяч человек, среди которых в основном пенсионеры, оккупанты пошли еще дальше. Люди проходят фильтрацию, а затем носят с собой везде полученную бумажку. Мол, что человек проверен и не представляет опасности для оккупационного режима.

Несмотря на все возможные издевательства над украинцами, кражи, увольнения с работы, не редко даже бросание в подвал — все, чтобы отказались от украинского гражданства. Но паспортизация у россиян буксует. Более того – жители временно оккупированных территорий хорошо понимают еще одну опасность изменения гражданства, ведь это прямая дорога к мобилизации в российскую армию.

Поэтому люди в оккупации в большинстве своем ждут Вооруженных сил Украины и верят, что довольно скоро будут свободны от навязанного им режима, не изменяют темно-синей книжечке с золотым трезубцем на ней. Для получивших вражеский паспорт ждет наказание — прежде всего это касается госслужащих и активных приспешников оккупационного режима.

Читайте также: