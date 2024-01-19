Паспорта РФ у украинских чиновников: кого разоблачили с "двуглавой курицей"

Нашествие российских паспортов – всплывает все больше историй, когда на высоких должностях в Украине, оказывается, сидят граждане России. Как таковое вообще возможно, когда идет борьба за жизнь с таким врагом и кого рассекретили за последнее время, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

"Запасной аэродром"

Общественное возмущение понятно: ведь кроме дерзкой аморальности наличия служению ежедневно убивающей украинцев страны возникают вопросы: а на какую же тогда страну работает топ-чиновник – на свою, или ту, где "запасной аэродром" на случай чего для его семьи? Более того, даже когда скандалы получают огласку, чиновники не то, что не становятся изгнанниками из общества, а еще и борются из-за "несправедливости" по поводу их персон.

Судью Львова восстановили в должности

С последнего громкого – Киевский окружной административный суд 10 января удовлетворил иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда о возобновлении в должности и выплате заработной платы "за время вынужденного прогула".

Двойную жизнь судьи разоблачили 15 сентября журналисты-расследователи "Схем" из Радио Свобода. Они опубликовали расследование под названием "Украинский судья с российским паспортом", в котором привели многочисленные доказательства из ряда источников и баз данных, в том числе публичных, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов является гражданином Российской Федерации. Он получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, к тому моменту уже работая судьей в Украине.

Журналисты предоставили массу доказательств

Это подтвердил и журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, проанализировав дело главы Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова. Он исключил, что найденные документы могли быть "качественным" подлогом, как заявил сам Львов после выхода журналистского расследования "Схем".

Судья имел гражданство страны-агрессора задолго до публикации журналистами соответствующих фактов, что в том числе вытекает из российских баз, выгруженных много лет назад, в которые невозможно внести изменения. Кстати, он и в 2012 году обновлял паспорт после достижения 45-летия.

Также журналисты установили, что в день подписи заявления о получении паспорта, оформленного от его имени, он находился в Москве. Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, говорилось в расследовании со ссылкой на выписки из реестра недвижимости РФ. В день оформления этого соглашения он также приезжал в российскую столицу поездом из Киева.

Его жена родилась в Москве и соответственно тоже имеет гражданство РФ. Сам же Богдан Львов все это, конечно, отрицает. Ведь, согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

А вот во время интервью "Схемам" Богдан Львов не смог прокомментировать по существу сделки с незадекларированной московской недвижимостью своей семьи, заявив, что ему нужно время, чтобы вспомнить об этом. Теперь же в должности судью снова возобновили и он продолжит работу, еще и по налогам украинцев получит деньги "за вынужденный прогул".

Позиция самого Львова

О своем обновлении в должности заявил и сам Богдан Львов в фейсбуке, демонстративно сфотографировавшись с паспортом Украины.

"Суд признал противоправным и отменил приказ о моем освобождении от должности судьи Верховного Суда. Выслушав аргументы сторон и проверив их имеющимися доказательствами, суд признал, что приказ бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева о моем увольнении был издан с многочисленными нарушениями закона – при отсутствии необходимых полномочий и оснований.

Важно отметить, что хотя поводом для этого приказа и была опубликованная в сентябре 2022 года СМИ информация о якобы наличии у меня российского гражданства, но перед судьей по данному делу стоял исключительно вопрос законности самого приказа об увольнении. Я понимаю, что ответ, который сегодня дал суд, это только начало моей борьбы за справедливость. Ведь кроме суда закона есть еще суд общественного мнения, вердикт которого не менее, а иногда более важен. Поэтому я продолжу бороться за справедливость и сделаю все возможное, чтобы доказать, что единственный паспорт и единственное гражданство, которое у меня есть – это гражданство Украины", – отметил он.

Еще одна гражданка РФ пытается восстановиться в должности

15 января Минюст заявил, что еще одна гражданка России наметилась обратно вернуться в свое кресло. В Судебно-юридической газете пишут: речь идет о Марине Прилуцкой, работавшей на должности заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Оказывается, что фотокопия паспорта РФ – это еще не доказательство, поэтому коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности и теперь будут выяснять законность ее увольнения.

Позиция Министерства

В министерстве подчеркнули – будут противостоять возвращению на должность экс-чиновницы, которая, по данным СБУ, добровольно приобрела российское гражданство.

Паспорт РФ и семья гендиректора предприятия "Государственный оператор тыла"

Но подобные скандалы просто преследуют Украину. Вот, например, всячески скрывала факт обретения российского гражданства и семья гендиректора предприятия "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова.

Его назначили на должность 1 ноября 2023 года. Не продержался новый руководитель предприятия без скандала и месяца, ведь выяснилось опять же в ноябре 2023-го, что его жена имеет паспорт РФ.

Впрочем, в своем фейсбуке Арсен Жумадилов после публичной огласки пытался оправдаться, он подтвердил, что его возлюбленная получила российский паспорт, но отметил, что это для того, чтобы иметь возможность посещать родных во временно оккупированном Крыму, поскольку оккупанты ей угрожали запретом пропуска на полуостров.

В чем журналисты подозревают самого Жумадилова?

Очевидно, что Жумадилов не считает такой шаг жены препятствием для своей работы, особенно на основании того, что он прошел спецпроверку Службой безопасности Украины и проверку на полиграфе перед назначением на должность. В то же время, он не исключает, что этот факт могут использовать против него лично, прежде всего для дискредитации результатов работы.

Но самому Жумадилову тоже приписывали причастность к бизнесу на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в расследовании активиста и правозащитника Александра Аронца на сайте Censor.net.

Также журналист утверждает, что Арсен Жумадилов якобы время от времени посещал уже временно оккупированный Крым и это происходило уже во время пребывания на государственной службе.

Скандал в МВД: у заместителя Нацпола была жена россиянка?

Похожая история случилась и в стенах МВД. Журналисты издания Bihus.Info провели расследование и установили, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главы ростовской криминальной группировки, а его жена даже после российского вторжения не лишилась российского паспорта.

Гражданка России у него и теща. На время расследования Тишлека был отстранен от исполнения обязанностей. Правда вылезла в октябре 2023 года, в ноябре он выходил на службу, но уже в декабре заместитель председателя Нацпола положил на стол рапорт на увольнение.

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ЭТО ПРОСТО шокирует! Российские паспорта у чиновников! Новые скандалы!